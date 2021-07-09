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В Забайкалье запретили ночную работу ресторанов и массовые мероприятия

Ведомости

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов ввел в регионе дополнительные ограничительные меры из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщается на сайте местного правительства.

С 9 июля по 6 августа запрещены все мероприятия, в том числе культурные, зрелищные, деловые, досуговые, развлекательные, спортивные и физкультурные, проводимые в очном формате. Кроме того, до указанной даты будут закрыты дискотеки, танцевальные площадки, ночные клубы, детские игровые комнаты и досуговые заведения.

Кинотеатры, театры, филармонии, дома культуры, библиотеки и музеи могут продолжать работу. Однако пускать туда можно лишь половину от возможного числа посетителей.

Разрешается также проводить в регионе физкультурные и спортивные мероприятия, внесенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России на текущий год. Однако проходить таковые могут лишь без зрителей.

Заведениям общественного питания, в том числе расположенным в гостиницах, запрещается работать с 21:00 до 6:00. Можно лишь обслуживать клиентов, проживающих в отелях, а также осуществлять доставку блюд или предоставлять их навынос.

Наполняемость предприятий из сферы услуг — например, СПА, массажных и маникюрных салонов, парикмахерских, соляриев, салонов красоты, бань, саун и прочих — ограничивается до 50% от общей пропускной способности. Такое же требование распространяется на химчистки и другие организации, предоставляющие бытовые услуги.

Для организаций из сферы оптовой и розничной торговли, в том числе торговых центров и рынков, норма наполняемости в регионе теперь составляет 4 кв. м свободной площади торгового зала на человека. Собственникам, арендаторам зданий и помещений требуется установить предельную численность посетителей с размещением соответствующей информации на стендах, а также объявлением по громкой связи и контролем количества посетителей.

Сотрудников компаний старше 65 лет и беременных женщин переведут на удаленный режим работы. Им также может быть предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск.

Ранее, 28 июня, в Забайкалье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для сотрудников торговли, здравоохранения, образования, общепита, услуг, а также для госслужащих. Работодателей обязали сделать прививки не менее чем 60% подчиненных.

По данным оперштаба, с 1 июля в Забайкальском крае наблюдаются рекордные за все время пандемии показатели суточного прироста зараженных коронавирусом. 5 июля таковых было выявлено 340 — это абсолютный максимум. Вчера — 337. В целом COVID-19 подтвердился у 49 287 жителей региона. Из них 782 человека умерли.

Ранее по теме: Попова не видит предпосылок для введения локдауна

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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