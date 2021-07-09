В Забайкалье запретили ночную работу ресторанов и массовые мероприятия
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов ввел в регионе дополнительные ограничительные меры из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщается на сайте местного правительства.
С 9 июля по 6 августа запрещены все мероприятия, в том числе культурные, зрелищные, деловые, досуговые, развлекательные, спортивные и физкультурные, проводимые в очном формате. Кроме того, до указанной даты будут закрыты дискотеки, танцевальные площадки, ночные клубы, детские игровые комнаты и досуговые заведения.
Кинотеатры, театры, филармонии, дома культуры, библиотеки и музеи могут продолжать работу. Однако пускать туда можно лишь половину от возможного числа посетителей.
Разрешается также проводить в регионе физкультурные и спортивные мероприятия, внесенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России на текущий год. Однако проходить таковые могут лишь без зрителей.
Заведениям общественного питания, в том числе расположенным в гостиницах, запрещается работать с 21:00 до 6:00. Можно лишь обслуживать клиентов, проживающих в отелях, а также осуществлять доставку блюд или предоставлять их навынос.
Наполняемость предприятий из сферы услуг — например, СПА, массажных и маникюрных салонов, парикмахерских, соляриев, салонов красоты, бань, саун и прочих — ограничивается до 50% от общей пропускной способности. Такое же требование распространяется на химчистки и другие организации, предоставляющие бытовые услуги.
Для организаций из сферы оптовой и розничной торговли, в том числе торговых центров и рынков, норма наполняемости в регионе теперь составляет 4 кв. м свободной площади торгового зала на человека. Собственникам, арендаторам зданий и помещений требуется установить предельную численность посетителей с размещением соответствующей информации на стендах, а также объявлением по громкой связи и контролем количества посетителей.
Сотрудников компаний старше 65 лет и беременных женщин переведут на удаленный режим работы. Им также может быть предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск.
Ранее, 28 июня, в Забайкалье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для сотрудников торговли, здравоохранения, образования, общепита, услуг, а также для госслужащих. Работодателей обязали сделать прививки не менее чем 60% подчиненных.
По данным оперштаба, с 1 июля в Забайкальском крае наблюдаются рекордные за все время пандемии показатели суточного прироста зараженных коронавирусом. 5 июля таковых было выявлено 340 — это абсолютный максимум. Вчера — 337. В целом COVID-19 подтвердился у 49 287 жителей региона. Из них 782 человека умерли.