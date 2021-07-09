В Забайкалье запретили ночную работу ресторанов и массовые мероприятия

Для организаций из сферы оптовой и розничной торговли, в том числе торговых центров и рынков, норма наполняемости в регионе теперь составляет 4 кв. м свободной площади торгового зала на человека. Собственникам, арендаторам зданий и помещений требуется установить предельную численность посетителей с размещением соответствующей информации на стендах, а также объявлением по громкой связи и контролем количества посетителей.