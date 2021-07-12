Франция вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для сотрудников ряда сфер

Кроме того, для посещения мероприятий и дискотек, рассчитанных более чем на 50 человек, будет необходимо предъявить специальный пропуск, подтверждающий факт наличия сертификата о вакцинации от коронавируса, отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позже, чем 48 часов назад, или положительного текста, сделанного максимум полгода и минимум две недели назад. Ранее такая норма распространялась на мероприятия с более чем 1000 посетителей.