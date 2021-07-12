Франция вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для сотрудников ряда сфер
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телеобращения к гражданам объявил о введении обязательной вакцинации от коронавируса для сотрудников определенных сфер, сообщает издание Le Parisien.
Мера затронет «всех специалистов, контактирующих с уязвимыми людьми», сказал глава государства. Пройти вакцинацию они должны до 15 сентября этого года. Соответствующий законопроект будет направлен на рассмотрение уже во вторник.
Макрон также сказал, что если достаточная доля жителей Франции не сделает необходимые прививки, правительство будет вынуждено рассмотреть вопрос о введении обязательной вакцинации для всех граждан. Те, кто вакцинировались в первые два месяца текущего года, в начале осени будут уведомлены о необходимости ревакцинации.
Глава государства пояснил, что сейчас страна «переживает резкое возобновление эпидемии» и стоит на пороге четвертой волны пандемии коронавируса. Причиной этого он назвал распространение индийского штамма «дельта», который считается более опасным и заразным.
Кроме того, для посещения мероприятий и дискотек, рассчитанных более чем на 50 человек, будет необходимо предъявить специальный пропуск, подтверждающий факт наличия сертификата о вакцинации от коронавируса, отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позже, чем 48 часов назад, или положительного текста, сделанного максимум полгода и минимум две недели назад. Ранее такая норма распространялась на мероприятия с более чем 1000 посетителей.
Аналогичные требования будут действовать для посещения заведений общепита, театров и кино. С августа только при наличии пропуска можно будет воспользоваться общественным транспортом, следующим на дальние расстояния.
Макрон пояснил, что все эти меры необходимы, чтобы мотивировать людей сделать прививки от коронавируса. С этой же целью власти перестанут возмещать гражданам затраты на прохождение ПЦР-тестов, как делали это ранее.
По данным Университета Джонса Хопкина, Франция занимает четвертое место в мире по количеству жителей с выявленным коронавирусом: таковых там почти 5,9 млн. Из них 111,5 тыс. граждан умерли. За последние сутки инфекция подтвердилась у 4256 французов. При этом неделю назад показатель составил 802 случая.