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Более 10% россиян отказали в приеме на работу из-за отсутствия прививки

Ведомости

11% россиян получили отказ в трудоустройстве, потому что они не прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса Superjob. 73% отметили, что отсутствие прививки не повлияло на их прием на работу. В опросе участвовали 1600 россиян старше 18 лет из 394 городов во всех округах России.

В Москве, где власти ввели обязательную вакцинацию работников сфер торговли и услуг, с проблемами при трудоустройстве столкнулись 15% опрошенных. В Санкт-Петербурге показатель составил 9%, в других регионах – 10%. Чаще всего отказы в трудоустройстве получали работники с зарплатой до 50 000 руб. Среди россиян с более высокой зарплатой с отказами сталкивались 10% опрошенных.

Согласно результатам опроса представителей компаний Москвы, в 20% организаций были случаи увольнения из-за отказа сотрудников делать прививку от коронавируса. Чаще всего такие случаи происходили в сфере торговли и услуг.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в российских регионах в том или ином виде начали вводить обязательную вакцинацию. Чаще всего для сотрудников сфер услуг, торговли, здравоохранения, транспорта и культуры, а также чиновников. Подобные меры уже ввели около 30 российских регионов. По данным Роспотребнадзора на 8 июля, более 3,2 млн человек получили первый из двух компонентов вакцины. Полный курс вакцинации прошли более 1,8 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных