Более 10% россиян отказали в приеме на работу из-за отсутствия прививки
11% россиян получили отказ в трудоустройстве, потому что они не прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса Superjob. 73% отметили, что отсутствие прививки не повлияло на их прием на работу. В опросе участвовали 1600 россиян старше 18 лет из 394 городов во всех округах России.
В Москве, где власти ввели обязательную вакцинацию работников сфер торговли и услуг, с проблемами при трудоустройстве столкнулись 15% опрошенных. В Санкт-Петербурге показатель составил 9%, в других регионах – 10%. Чаще всего отказы в трудоустройстве получали работники с зарплатой до 50 000 руб. Среди россиян с более высокой зарплатой с отказами сталкивались 10% опрошенных.
Согласно результатам опроса представителей компаний Москвы, в 20% организаций были случаи увольнения из-за отказа сотрудников делать прививку от коронавируса. Чаще всего такие случаи происходили в сфере торговли и услуг.
Из-за роста заболеваемости коронавирусом в российских регионах в том или ином виде начали вводить обязательную вакцинацию. Чаще всего для сотрудников сфер услуг, торговли, здравоохранения, транспорта и культуры, а также чиновников. Подобные меры уже ввели около 30 российских регионов. По данным Роспотребнадзора на 8 июля, более 3,2 млн человек получили первый из двух компонентов вакцины. Полный курс вакцинации прошли более 1,8 млн человек.