Более 10% россиян отказали в приеме на работу из-за отсутствия прививки

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в российских регионах в том или ином виде начали вводить обязательную вакцинацию. Чаще всего для сотрудников сфер услуг, торговли, здравоохранения, транспорта и культуры, а также чиновников. Подобные меры уже ввели около 30 российских регионов. По данным Роспотребнадзора на 8 июля, более 3,2 млн человек получили первый из двух компонентов вакцины. Полный курс вакцинации прошли более 1,8 млн человек.