Суд вынес приговор сотрудникам военкомата за взятки от призывников
Балашихинский городской суд отправил в колонию бывшего председателя военно-врачебной комиссии (ВВК) военного комиссариата Подмосковья Александра Жовтана и начальника призыва комиссариата Красногорска Василия Ширяева за систематическое получение взяток от призывников за уклонение от армии, сообщил «Коммерсантъ».
Жовтан был признан виновным в 12 эпизодах получения взяток в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК) и в 13 случаях злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК). Он получил пять лет строгого режима. Ширяева признали виновным в двух эпизодах дачи Жовтану взятки группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 291 УК). Его отправили в колонию на четыре года. Суд также признал Жовтана создателем организованной группы для получения взяток.
Уголовное дело было возбуждено в декабре 2018 г. после проверки работы военкоматов. У проверяющих вызвало подозрение число молодых людей, которые из-за различных заболеваний не пошли в армию. В ходе расследования были задержаны также старшая медсестра ВВК Московской области Надежда Чистякова, четыре терапевта военных комиссариатов и начальник отделения военного комиссариата Мытищ и Королева Алексей Акулинин.
Как следует из документов суда, врач-терапевт Петр Тяжкенов передавал Чистяковой по 5000 руб. за терапевтические диагнозы призывникам и по 8000 руб. за диагнозы от других врачей. В июне 2018 г. Чистякова получила от Тяжкенова 384 000 руб., в июле – 198 000. В июне 2018 г. Жовтан получил от Ширяева 152 000 руб. за утверждение диагнозов о непригодности к службе 19 призывников, в июле – 32 000 руб. за четырех. Также Жовтан получил от терапевта Карины Важинской пять взяток на сумму 240 000 руб.
Важинская, Чистякова и Тажкенов были приговорены к 8, 5,5 и 5 годам условно и штрафам в размере 4 млн, 2 млн и 2,5 млн руб. соответственно. Акулинин, который в 2018 г. передал Жовтану 376 000 руб. и не признал вины, в январе 2021 г. получил 7,5 года строгого режима. Дело Шалашникова еще рассматривается судом по существу.