Суд вынес приговор сотрудникам военкомата за взятки от призывников

Как следует из документов суда, врач-терапевт Петр Тяжкенов передавал Чистяковой по 5000 руб. за терапевтические диагнозы призывникам и по 8000 руб. за диагнозы от других врачей. В июне 2018 г. Чистякова получила от Тяжкенова 384 000 руб., в июле – 198 000. В июне 2018 г. Жовтан получил от Ширяева 152 000 руб. за утверждение диагнозов о непригодности к службе 19 призывников, в июле – 32 000 руб. за четырех. Также Жовтан получил от терапевта Карины Важинской пять взяток на сумму 240 000 руб.