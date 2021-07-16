В Роспотребнадзоре назвали причину роста заболеваемости COVID-19
Рост заболеваемости COVID-19 в России обусловлен сменой доминирующего штамма коронавируса, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
«В настоящее время в мире и России в том числе сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация, обусловленная сменой разных геновариантов коронавируса. Каждая смена доминирующего геноварианта, как правило, сопровождается повышением заболеваемости. Как раз сейчас мы и переживаем этот этап», — сказал он агентству ТАСС.
По словам Горелова, высокие показатели заболеваемости COVID-19 в России будут высокими еще месяц или полтора после достижения пиковых значений суточного прироста зараженных. Затем их количество начнет снижаться, причем скорость этого процесса зависит от соблюдения гражданами санитарных правил и темпов вакцинации населения.
Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова связала резкий рост числа пациентов с COVID-19 в городе с распространением индийского штамма коронавируса, получившего название «дельта». Ранее о том, что этот вариант может стать доминирующим во всем мире, заявили во Всемирной организации здравоохранения.
С начала июля суточный прирост зараженных коронавирусом в России находится на уровне первых чисел января. Вчера за 24 часа инфекцию выявили в 25 293 человек. Умер за то же время 791 пациент с COVID-19. Это рекордный показатель в стране. В целом за время пандемии коронавирус обнаружили почти у 5,9 млн россиян. Из них свыше 146 000 скончались.