В Роспотребнадзоре назвали причину роста заболеваемости COVID-19

С начала июля суточный прирост зараженных коронавирусом в России находится на уровне первых чисел января. Вчера за 24 часа инфекцию выявили в 25 293 человек. Умер за то же время 791 пациент с COVID-19. Это рекордный показатель в стране. В целом за время пандемии коронавирус обнаружили почти у 5,9 млн россиян. Из них свыше 146 000 скончались.