В Екатеринбурге верующие вышли на отмененный властями крестный ход
В Екатеринбурге некоторые верующие совершили Царский крестный ход в память о годовщине расстрела семьи последнего императора России Николая II, отмененный ранее региональными властями, передают «РИА Новости».
Ночью возле Храма-на-Крови в Екатеринбурге прошла литургия, во время которой митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) напомнил об отмене крестного хода и призвал отправиться туда, «куда влечет их сердце». В Екатеринбургской епархии заявили агентству, что традиционным крестным ходом мероприятие называть нельзя.
Ранее региональные власти договорились с Екатеринбургской епархией РПЦ, что та не будет проводить Царский крестный ход из-за пандемии коронавируса. До этого митрополит екатеринбургский Евгений предоставил людям добровольно решать о своем участии в мероприятии, отметив, что «идеальных решений не существует», но сам он пойдет на крестный ход. Позднее вице-губернатор Сергей Бидонько рассказал «РИА Новости», что крестный ход окончательно отменили, а митрополит отказался от участия в нем.