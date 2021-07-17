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В Екатеринбурге верующие вышли на отмененный властями крестный ход

Ведомости

В Екатеринбурге некоторые верующие совершили Царский крестный ход в память о годовщине расстрела семьи последнего императора России Николая II, отмененный ранее региональными властями, передают «РИА Новости».

Ночью возле Храма-на-Крови в Екатеринбурге прошла литургия, во время которой митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) напомнил об отмене крестного хода и призвал отправиться туда, «куда влечет их сердце». В Екатеринбургской епархии заявили агентству, что традиционным крестным ходом мероприятие называть нельзя.

Ранее региональные власти договорились с Екатеринбургской епархией РПЦ, что та не будет проводить Царский крестный ход из-за пандемии коронавируса. До этого митрополит екатеринбургский Евгений предоставил людям добровольно решать о своем участии в мероприятии, отметив, что «идеальных решений не существует», но сам он пойдет на крестный ход. Позднее вице-губернатор Сергей Бидонько рассказал «РИА Новости», что крестный ход окончательно отменили, а митрополит отказался от участия в нем.

Ранее по теме: В Свердловской области запретили мероприятия с участием более 500 человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных