В Екатеринбурге верующие вышли на отмененный властями крестный ход

Ранее региональные власти договорились с Екатеринбургской епархией РПЦ, что та не будет проводить Царский крестный ход из-за пандемии коронавируса. До этого митрополит екатеринбургский Евгений предоставил людям добровольно решать о своем участии в мероприятии, отметив, что «идеальных решений не существует», но сам он пойдет на крестный ход. Позднее вице-губернатор Сергей Бидонько рассказал «РИА Новости», что крестный ход окончательно отменили, а митрополит отказался от участия в нем.