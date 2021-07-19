Путин напомнил Мурашко об отношении граждан к системе здравоохранения
Повышения уровня удовлетворенности граждан системой здравоохранения сейчас не наблюдается, заявил президент России Владимир Путин в ходе совета по стратегическому развитию и проектам. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«По данным Федеральной службы охраны, которая проводит социологические опросы регулярно, как вы знаете, на профессиональном уровне, к сожалению, пока у нас не наблюдается повышения удовлетворенности граждан системой здравоохранения», — сказал глава государства.
Путин уточнил у министра здравоохранения России Михаила Мурашко, осведомлен ли тот о подобных исследованиях. Глава ведомства ответил утвердительно и объяснил наблюдаемую ситуацию высокой нагрузкой медицинских работников в последний год из-за пандемии коронавируса.
«В последний год система испытывала такие высочайшие нагрузки, и мы видели, что в определенные периоды фиксировали подъемы обращений граждан и по скорой помощи, и по амбулаторно-поликлиническому звену. Поэтому мы все на контроле держим», — сказал Мурашко.
Путин в свою очередь отметил, что необходимо, чтобы показатель удовлетворенности населения системой здравоохранения входил в число тех, что фиксируют качество работы правительства. «Нам нужны не бумажные отчеты, а реальное состояние общества и реальные результаты для людей», — заявил президент.
Исследование, проведенное холдингом «Ромир» в сентябре прошлого года, показало, что только 11% россиян положительно оценивают качество медицинских услуг в стране. Большинство — 45% — охарактеризовало его как удовлетворительное. Почти столько же (44%) респондентов — как «плохое» или «очень плохое».