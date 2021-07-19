Путин напомнил Мурашко об отношении граждан к системе здравоохранения

«В последний год система испытывала такие высочайшие нагрузки, и мы видели, что в определенные периоды фиксировали подъемы обращений граждан и по скорой помощи, и по амбулаторно-поликлиническому звену. Поэтому мы все на контроле держим», — сказал Мурашко.