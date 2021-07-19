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В Индии подтвердили эффективность «Спутника V» против штамма коронавируса «дельта»

Ведомости

Российская вакцина «Спутник V» наряду с другими применяемыми в Индии препаратами от коронавируса эффективна против варианта инфекции «дельта», сообщает агентство ANI по результатам тестов Индийского совета медицинских исследований (ICMR).

«Существующие вакцины эффективны против варианта "дельта" согласно исследованиям, проведенным ICMR по этому вопросу», — заявил сопредседатель индийского консорциума по геномике SARS-CoV-2 Н.К. Арора.

Препарат «Спутник V» был одобрен в Индии в апреле этого года.

«Спутник V» был разработан НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи и зарегистрирован в России в августе прошлого года. По данным разработчиков, его эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Некоторые страны открыли собственное производство «Спутника V» на своей территории.

Ранее по теме: Разработчик заявил о снижении эффективности «Спутника V» против индийского штамма

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных