В Индии подтвердили эффективность «Спутника V» против штамма коронавируса «дельта»
Российская вакцина «Спутник V» наряду с другими применяемыми в Индии препаратами от коронавируса эффективна против варианта инфекции «дельта», сообщает агентство ANI по результатам тестов Индийского совета медицинских исследований (ICMR).
«Существующие вакцины эффективны против варианта "дельта" согласно исследованиям, проведенным ICMR по этому вопросу», — заявил сопредседатель индийского консорциума по геномике SARS-CoV-2 Н.К. Арора.
Препарат «Спутник V» был одобрен в Индии в апреле этого года.
«Спутник V» был разработан НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи и зарегистрирован в России в августе прошлого года. По данным разработчиков, его эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Некоторые страны открыли собственное производство «Спутника V» на своей территории.