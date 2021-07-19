ФИФА дисквалифицировала трех российских футболистов за допинг
Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) дисквалифицировал российских футболистов Ивана Князева, Владимира Обухова и Дарью Мещерякову за нарушение антидопинговых правил, сообщила пресс-служба организации.
«Князев и Мещерякова приговорены к двухлетнему сроку дисквалификации», – говорится в сообщении. Срок дисквалификации Обухова сокращен до полугода, так как тот признал нарушение и сотрудничал с ФИФА. По данным организации, в крови Князева и Обухова был обнаружен метандиенон, Мещеряковой – фуросемид.
При этом первоначально результаты допинг-контроля, проведенного в 2013 г., были отрицательными. Положительный результат показало последующее судебно-медицинское расследование, проведенное ФИФА совместно со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Ранее WADA лишило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия антидопинговой организации за манипуляции данными Московской антидопинговой лаборатории в декабре 2019 г. В январе 2020 г. WADA обратилось в CAS с иском против РУСАДА, так как установило, что 145 записей о допинг-пробах российских спортсменов из 298 подверглись манипуляции. 17 декабря 2020 г. CAS утвердил срок отстранения российских спортсменов от международных соревнований под национальным флагом до 16 декабря 2022 г.