Голикова сообщила о снижении смертности от ВИЧ и туберкулеза
С января по май 2021 г. в России снизилась младенческая смертность, а также смертность от туберкулеза и болезней, вызванных ВИЧ-инфекцией. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«По итогам пяти месяцев 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась смертность от злокачественных новообразований на 2,3%, от туберкулеза — на 10,4%, болезней, вызванных ВИЧ-инфекцией, — на 14,1%, и продолжила снижаться младенческая смертность на 2,3%»,— сказала она.
При этом вице-премьер отметила рост смертности, связанной с заболеванием коронавирусом и его последствиями.
Ранее Голикова сообщила о том, что показатель смертности в России в июне 2021 г. вырос по сравнению с июнем 2020 г. почти на 14%.