Голикова сообщила о снижении смертности от ВИЧ и туберкулеза

С января по май 2021 г. в России снизилась младенческая смертность, а также смертность от туберкулеза и болезней, вызванных ВИЧ-инфекцией. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».