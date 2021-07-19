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Голикова сообщила о снижении смертности от ВИЧ и туберкулеза

Ведомости

С января по май 2021 г. в России снизилась младенческая смертность, а также смертность от туберкулеза и болезней, вызванных ВИЧ-инфекцией. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«По итогам пяти месяцев 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась смертность от злокачественных новообразований на 2,3%, от туберкулеза — на 10,4%, болезней, вызванных ВИЧ-инфекцией, — на 14,1%, и продолжила снижаться младенческая смертность на 2,3%»,— сказала она. 

При этом вице-премьер отметила рост смертности, связанной с заболеванием коронавирусом и его последствиями. 

Ранее Голикова сообщила о том, что показатель смертности в России в июне 2021 г. вырос по сравнению с июнем 2020 г. почти на 14%. 

Ранее по теме: В России зафиксировали новый рекорд суточной смертности от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных