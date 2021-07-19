Во Франции началась четвертая волна коронавируса
Во Франции началась четвертая волна коронавируса с более высокими темпами, чем предыдущая. Об этом сообщил журналистам официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь, передает ТАСС.
«Мы вошли в четвертую волну пандемии коронавируса. Темпы распространения вируса сейчас более высокие, чем на любом из предыдущих этапов», — сказал он. По его словам, число случаев заражения коронавирусом увеличилось вдвое за неделю.
«Сейчас мы ежедневно регистрируем около 10 тыс. новых случаев инфицирования», — добавил Атталь. В 80% случаев заражения речь идет о штамме «дельта», подчеркнул он.
Власти Франции ранее не исключили, что в ближайшее время некоторые ограничения в отдельных регионах, в том числе комендантский час, будут возвращены из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с увеличением темпов распространения коронавируса.
За последние сутки во Франции выявили более 12 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии во Франции зарегистрировано более 5,8 млн случаев заражения коронавирусом. Его жертвами стали более 111 тыс. жителей страны.