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Во Франции началась четвертая волна коронавируса

Ведомости

Во Франции началась четвертая волна коронавируса с более высокими темпами, чем предыдущая. Об этом сообщил журналистам официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь, передает ТАСС. 

«Мы вошли в четвертую волну пандемии коронавируса. Темпы распространения вируса сейчас более высокие, чем на любом из предыдущих этапов», — сказал он. По его словам, число случаев заражения коронавирусом увеличилось вдвое за неделю. 

«Сейчас мы ежедневно регистрируем около 10 тыс. новых случаев инфицирования», — добавил Атталь. В 80% случаев заражения речь идет о штамме «дельта», подчеркнул он. 

Власти Франции ранее не исключили, что в ближайшее время некоторые ограничения в отдельных регионах, в том числе комендантский час, будут возвращены из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с увеличением темпов распространения коронавируса. 

За последние сутки во Франции выявили более 12 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии во Франции зарегистрировано более 5,8 млн случаев заражения коронавирусом. Его жертвами стали более 111 тыс. жителей страны. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных