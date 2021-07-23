Россияне назвали города, в которых хотели бы жить на пенсии
Согласно результатам опроса, 16% опрошенных хотели бы на пенсии жить в Москве, 15% — в Санкт-Петербурге, 12% — в Сочи. Затем в рейтинге идут Краснодар – 6%, Калининград – 3%.
Жить на пенсии в Москве чаще всего хотят сами москвичи – 64%, а также 13% жителей Волгограда и 8% жителей Нижнего Новгорода. По мнению опрошенных, главные преимущества Москвы – развитая инфраструктура и уровень соцуслуг.
Жить после выхода на пенсию в Санкт-Петербурге хотели бы 40% жителей этого города, 17% москвичей и 12% жителей Самары. Главные достоинства Санкт-Петербурга – развитая инфраструктура и доступные рекреационные ресурсы, указывают участники опроса.
В Сочи чаще всего хотели бы переехать москвичи – 36% и екатеринбуржцы – 15%. Также жить на пенсии в Сочи хотели бы 28% сочинцев. Город привлекает людей доступными рекреационными ресурсами, хорошей экологией и развитой инфраструктурой. Менее 1% россиян хотят после выхода на пенсию переехать в деревню или жить в других российских городах. Краснодар и Калининград для жизни на пенсии выбирали в основном жители Москвы (37%), сами краснодарцы (25%) и жители Санкт-Петербурга (10%). В качестве плюсов также назывались доступность рекреационных ресурсов (55%), хорошая экология (27%). Еще 30% респондентов отметили в Краснодаре лучшие условия для жизни с семьей.
Почти половина опрошенных (46%) планируют переезжать и жить в выбранных городах на собственные накопления. 34% заявили, что будут тратить пенсию от государства. Еще 18% участников опроса ради переезда готовы продать жилье в родном городе. 15% опрошенных россиян планируют обеспечить себя с помощью собственного бизнеса. По 11% указали, что надеются на помощь детей или планируют сдавать в аренду свое жилье в родном городе.