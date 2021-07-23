Россияне назвали города, в которых хотели бы жить на пенсии

В Сочи чаще всего хотели бы переехать москвичи – 36% и екатеринбуржцы – 15%. Также жить на пенсии в Сочи хотели бы 28% сочинцев. Город привлекает людей доступными рекреационными ресурсами, хорошей экологией и развитой инфраструктурой. Менее 1% россиян хотят после выхода на пенсию переехать в деревню или жить в других российских городах. Краснодар и Калининград для жизни на пенсии выбирали в основном жители Москвы (37%), сами краснодарцы (25%) и жители Санкт-Петербурга (10%). В качестве плюсов также назывались доступность рекреационных ресурсов (55%), хорошая экология (27%). Еще 30% респондентов отметили в Краснодаре лучшие условия для жизни с семьей.