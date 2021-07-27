Экс-солистка «Ленинграда» подала к Шнурову иск на 19,5 млн рублей
Экс-вокалистка «Ленинграда» Алиса Вокс (Кондратьева) намерена взыскать с лидера группы Сергея Шнурова более 19 млн руб. за исполнение ее песен после ухода из коллектива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Романа Лалаяна.
«Мы требуем 19,5 млн руб. от Сергея Шнурова за исполнение песен "Лабутены", "Плачу", "Сумка" и некоторых других», — сказал адвокат. По его словам, права заявлены на 39 треков, исполнение которых продолжилось после ухода солистки.
Адвокат рассказал, что певица пыталась урегулировать спор со Шнуровым в досудебном порядке, но получила договор об отчуждении этих песен, согласно которому за каждую из песен ей было выплачено по 1000 руб. «Мы с этим не согласны, будем обжаловать положения этого документа», — отметил защитник.
В пресс-службе Хамовнического суда Москвы агентству подтвердили поступление иска от Кондратьевой к Шнурову. При этом решения о его принятии к производству еще нет.