Экс-солистка «Ленинграда» подала к Шнурову иск на 19,5 млн рублей

Адвокат рассказал, что певица пыталась урегулировать спор со Шнуровым в досудебном порядке, но получила договор об отчуждении этих песен, согласно которому за каждую из песен ей было выплачено по 1000 руб. «Мы с этим не согласны, будем обжаловать положения этого документа», — отметил защитник.