Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Медиа

Экс-солистка «Ленинграда» подала к Шнурову иск на 19,5 млн рублей

Ведомости

Экс-вокалистка «Ленинграда» Алиса Вокс (Кондратьева) намерена взыскать с лидера группы Сергея Шнурова более 19 млн руб. за исполнение ее песен после ухода из коллектива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Романа Лалаяна.

«Мы требуем 19,5 млн руб. от Сергея Шнурова за исполнение песен "Лабутены", "Плачу", "Сумка" и некоторых других», — сказал адвокат. По его словам, права заявлены на 39 треков, исполнение которых продолжилось после ухода солистки.

Адвокат рассказал, что певица пыталась урегулировать спор со Шнуровым в досудебном порядке, но получила договор об отчуждении этих песен, согласно которому за каждую из песен ей было выплачено по 1000 руб. «Мы с этим не согласны, будем обжаловать положения этого документа», — отметил защитник.

В пресс-службе Хамовнического суда Москвы агентству подтвердили поступление иска от Кондратьевой к Шнурову. При этом решения о его принятии к производству еще нет.

Ранее по теме: Суд в Петербурге зарегистрировал иск к Шнурову из-за «некачественной песни»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных