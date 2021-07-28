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В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки окончания пандемии коронавируса

Ведомости

При сохранении сегодняшних темпов вакцинации от коронавируса во всем мире пандемия не закончится в 2022 г., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на руководителя филиала центра «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александра Семенова.

«Говорить о завершении пандемии можно крайне осторожно... При сохранении текущих, очень низких темпов вакцинации во всем мире мы будем бороться с пандемией коронавируса еще в 2022 году, и только тогда у нас есть шанс ее завершить. Если этот процесс будет ускорен, то пандемия завершится гораздо быстрее», — пояснил Семенов.

Опыт прошлого, например, гонконгского гриппа, показал, что для полного завершения пандемии нужно два-три года. Окончание пандемии зависит в первую очередь от темпов образования коллективного иммунитета, отметил Семенов.

По расчетам ученых из Санкт-Петербургского политехнического университета, пик заболеваемости коронавирусом в Москве придется на сентябрь. Число заразившихся коронавирусом в России вновь начало расти с начала июня. По данным оперативного штаба, если с конца марта суточный прирост колебался в пределах примерно 8000–9000 заразившихся, то 27 июля показатель составил более 23 000.

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки окончания пандемии коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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