В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки окончания пандемии коронавируса

«Говорить о завершении пандемии можно крайне осторожно... При сохранении текущих, очень низких темпов вакцинации во всем мире мы будем бороться с пандемией коронавируса еще в 2022 году, и только тогда у нас есть шанс ее завершить. Если этот процесс будет ускорен, то пандемия завершится гораздо быстрее», — пояснил Семенов.