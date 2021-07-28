В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки окончания пандемии коронавируса
При сохранении сегодняшних темпов вакцинации от коронавируса во всем мире пандемия не закончится в 2022 г., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на руководителя филиала центра «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александра Семенова.
«Говорить о завершении пандемии можно крайне осторожно... При сохранении текущих, очень низких темпов вакцинации во всем мире мы будем бороться с пандемией коронавируса еще в 2022 году, и только тогда у нас есть шанс ее завершить. Если этот процесс будет ускорен, то пандемия завершится гораздо быстрее», — пояснил Семенов.
Опыт прошлого, например, гонконгского гриппа, показал, что для полного завершения пандемии нужно два-три года. Окончание пандемии зависит в первую очередь от темпов образования коллективного иммунитета, отметил Семенов.
По расчетам ученых из Санкт-Петербургского политехнического университета, пик заболеваемости коронавирусом в Москве придется на сентябрь. Число заразившихся коронавирусом в России вновь начало расти с начала июня. По данным оперативного штаба, если с конца марта суточный прирост колебался в пределах примерно 8000–9000 заразившихся, то 27 июля показатель составил более 23 000.