Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Володин напомнил о вступающих в силу в августе законах

Ведомости

В последнем месяце лета вступает в силу ряд важных для россиян законов, напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«О новых правилах оформления ОСАГО, которые облегчат жизнь водителей, налоговом вычете за фитнес, втором дальневосточном гектаре и других нововведениях — традиционно в карточках», — указал Володин, отметив поправки о «спортивном» вычете. Он также напомнил о существующих налоговых вычетах на лечение, обучение, благотворительность, на покупку недвижимости и вычетах для предпринимателей. Все они, по его словам, стимулируют развитие экономики, положительно влияют на качество жизни. 

Как сообщается на сайте Госдумы, изменения о налоговом вычете за занятия спортом вступят в силу с 1 августа. «Спортивный» вычет будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 000 руб. в год в совокупности с другими соцвычетами. Вычет будет применяться к доходам, полученным налогоплательщиками с 1 января 2022 г.

Кроме того, с 22 августа вступают в силу изменения при оформлении ОСАГО. Автовладельцы освобождаются от обязанности предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении технического осмотра транспортного средства.

Среди налоговых изменений, вступающих в силу 2 августа, в частности, перенесение сроков уплаты налога на прибыль для организаций культуры. Библиотеки, архивы, музеи и другие объекты культуры должны будут его уплатить за налоговые периоды 2020 и 2021 гг. не позднее 28 марта 2022 г. Кроме того, эти организации освобождаются от уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль за 2020–2021 гг. 

Помимо этого не являющиеся налоговыми резидентами России физлица освобождаются от подходного налога на доходы от государственных ценных бумаг, бумаг субъектов РФ и муниципальных ценных бумаг. Регионы теперь вправе установить пониженную ставку налога на прибыль от интеллектуальной собственности.

Ранее по теме: МВД предложило снизить цену ОСАГО для прошедших ТО владельцев авто

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных