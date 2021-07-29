Володин напомнил о вступающих в силу в августе законах

«О новых правилах оформления ОСАГО, которые облегчат жизнь водителей, налоговом вычете за фитнес, втором дальневосточном гектаре и других нововведениях — традиционно в карточках», — указал Володин, отметив поправки о «спортивном» вычете. Он также напомнил о существующих налоговых вычетах на лечение, обучение, благотворительность, на покупку недвижимости и вычетах для предпринимателей. Все они, по его словам, стимулируют развитие экономики, положительно влияют на качество жизни.