Володин напомнил о вступающих в силу в августе законах
В последнем месяце лета вступает в силу ряд важных для россиян законов, напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«О новых правилах оформления ОСАГО, которые облегчат жизнь водителей, налоговом вычете за фитнес, втором дальневосточном гектаре и других нововведениях — традиционно в карточках», — указал Володин, отметив поправки о «спортивном» вычете. Он также напомнил о существующих налоговых вычетах на лечение, обучение, благотворительность, на покупку недвижимости и вычетах для предпринимателей. Все они, по его словам, стимулируют развитие экономики, положительно влияют на качество жизни.
Как сообщается на сайте Госдумы, изменения о налоговом вычете за занятия спортом вступят в силу с 1 августа. «Спортивный» вычет будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 000 руб. в год в совокупности с другими соцвычетами. Вычет будет применяться к доходам, полученным налогоплательщиками с 1 января 2022 г.
Кроме того, с 22 августа вступают в силу изменения при оформлении ОСАГО. Автовладельцы освобождаются от обязанности предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении технического осмотра транспортного средства.
Среди налоговых изменений, вступающих в силу 2 августа, в частности, перенесение сроков уплаты налога на прибыль для организаций культуры. Библиотеки, архивы, музеи и другие объекты культуры должны будут его уплатить за налоговые периоды 2020 и 2021 гг. не позднее 28 марта 2022 г. Кроме того, эти организации освобождаются от уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль за 2020–2021 гг.
Помимо этого не являющиеся налоговыми резидентами России физлица освобождаются от подходного налога на доходы от государственных ценных бумаг, бумаг субъектов РФ и муниципальных ценных бумаг. Регионы теперь вправе установить пониженную ставку налога на прибыль от интеллектуальной собственности.