Главред «Проекта» и его заместитель уехали из России в США
Главред и основатель издания «Проект» Роман Баданин (признан Минюстом СМИ-иноагентом) и его заместитель Михаил Рубин уехали из России в США после того, как издание признали нежелательной организацией. Об этом сам Баданин рассказал агентству Reuters.
Он уточнил, что на данный момент занимается эвакуацией из России других сотрудников издания. Баданин заявил, что не планирует в ближайшее время возвращаться в Россию, так как ему грозит уголовное преследование.
«Мы пытаемся эвакуировать персонал... в одну из близлежащих стран», — сказал Баданин, отметив, что «большая часть команды будет находиться за пределами России».
Ранее издание «Проект» заявило о ликвидации зарегистрированного в США юрлица Project Media Inc. (объявлено Минюстом нежелательной организацией). Генпрокуратура признала издание «Проект» нежелательным 15 июля. Ведомство объясняло это решение тем, что деятельность организации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», не пояснив деталей.
В тот же день Роман Баданин был внесен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагентов. Туда попали также журналисты издания Мария Железнова, Юлия Лукьянова, Петр Маняхин и Ольга Чуракова. Кроме того, в реестр СМИ-иноагентов внесены главный редактор «Открытых медиа» Юлия Ярош и ее заместитель Максим Гликин.
По законодательству об иностранных неправительственных организациях их признание нежелательными в России влечет за собой запрет на распространение материалов, изданных организацией, в частности в СМИ и интернете. Участие в деятельности такой организации наказывается штрафами. После наложения одного административного взыскания может грозить и уголовное преследование – вплоть до лишения свободы на срок от года до четырех лет для участников и на срок до шести лет – за «осуществление деятельности» нежелательной организации». Издание «Проект» было запущено в августе 2018 г.