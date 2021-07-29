Главред «Проекта» и его заместитель уехали из России в США

По законодательству об иностранных неправительственных организациях их признание нежелательными в России влечет за собой запрет на распространение материалов, изданных организацией, в частности в СМИ и интернете. Участие в деятельности такой организации наказывается штрафами. После наложения одного административного взыскания может грозить и уголовное преследование – вплоть до лишения свободы на срок от года до четырех лет для участников и на срок до шести лет – за «осуществление деятельности» нежелательной организации». Издание «Проект» было запущено в августе 2018 г.