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Главред «Проекта» и его заместитель уехали из России в США

Ведомости

Главред и основатель издания «Проект» Роман Баданин (признан Минюстом СМИ-иноагентом) и его заместитель Михаил Рубин уехали из России в США после того, как издание признали нежелательной организацией. Об этом сам Баданин рассказал агентству Reuters. 

Он уточнил, что на данный момент занимается эвакуацией из России других сотрудников издания. Баданин заявил, что не планирует в ближайшее время возвращаться в Россию, так как ему грозит уголовное преследование. 

«Мы пытаемся эвакуировать персонал... в одну из близлежащих стран», — сказал Баданин, отметив, что «большая часть команды будет находиться за пределами России».

Ранее издание «Проект» заявило о ликвидации зарегистрированного в США юрлица Project Media Inc. (объявлено Минюстом нежелательной организацией). Генпрокуратура признала издание «Проект» нежелательным 15 июля. Ведомство объясняло это решение тем, что деятельность организации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», не пояснив деталей.

В тот же день Роман Баданин был внесен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагентов. Туда попали также журналисты издания Мария Железнова, Юлия Лукьянова, Петр Маняхин и Ольга Чуракова. Кроме того, в реестр СМИ-иноагентов внесены главный редактор «Открытых медиа» Юлия Ярош и ее заместитель Максим Гликин.

По законодательству об иностранных неправительственных организациях их признание нежелательными в России влечет за собой запрет на распространение материалов, изданных организацией, в частности в СМИ и интернете. Участие в деятельности такой организации наказывается штрафами. После наложения одного административного взыскания может грозить и уголовное преследование – вплоть до лишения свободы на срок от года до четырех лет для участников и на срок до шести лет – за «осуществление деятельности» нежелательной организации». Издание «Проект» было запущено в августе 2018 г.

Ранее по теме: «Проект» заявил о ликвидации юрлица в США, внесенного в реестр «нежелательных»
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных