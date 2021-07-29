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СМИ сообщили о смерти шести высокопоставленных военных на Кубе

Ведомости

За последние десять дней на Кубе умерли шесть высокопоставленных военных, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на станцию «Теле-Радио Марти».

28 июля вооруженные силы Кубы сообщили о смерти «бойца революции» Хильберто Антонио Кардеро Санчеса. О причинах его смерти не сообщается. При этом ранее станция сообщила о смерти дивизионного генерала Аугустина Пенья Порреса, который командовал кубинской армией на востоке страны.

Помимо этого «Теле-Радио Марти» проинформировало о смерти генерала в резерве Марсело Вердесиа Пердомо, который был «одним из ближайших соратников Фиделя Кастро», дивизионного генерала в резерве Рубена Мартинеса Пуэнте, генерала в резерве Мануэля Эдуардо Пачеко и бригадного генерала Армандо Родригеса.

Станция отмечает, что в ряде городов Кубы 11-12 июля произошли массовые беспорядки, причиной которых стало ухудшение условий жизни. Они прошли в не менее 50 городах и населенных пунктах страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных