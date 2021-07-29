СМИ сообщили о смерти шести высокопоставленных военных на Кубе
За последние десять дней на Кубе умерли шесть высокопоставленных военных, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на станцию «Теле-Радио Марти».
28 июля вооруженные силы Кубы сообщили о смерти «бойца революции» Хильберто Антонио Кардеро Санчеса. О причинах его смерти не сообщается. При этом ранее станция сообщила о смерти дивизионного генерала Аугустина Пенья Порреса, который командовал кубинской армией на востоке страны.
Помимо этого «Теле-Радио Марти» проинформировало о смерти генерала в резерве Марсело Вердесиа Пердомо, который был «одним из ближайших соратников Фиделя Кастро», дивизионного генерала в резерве Рубена Мартинеса Пуэнте, генерала в резерве Мануэля Эдуардо Пачеко и бригадного генерала Армандо Родригеса.
Станция отмечает, что в ряде городов Кубы 11-12 июля произошли массовые беспорядки, причиной которых стало ухудшение условий жизни. Они прошли в не менее 50 городах и населенных пунктах страны.