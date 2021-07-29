СМИ сообщили о смерти шести высокопоставленных военных на Кубе

28 июля вооруженные силы Кубы сообщили о смерти «бойца революции» Хильберто Антонио Кардеро Санчеса. О причинах его смерти не сообщается. При этом ранее станция сообщила о смерти дивизионного генерала Аугустина Пенья Порреса, который командовал кубинской армией на востоке страны.