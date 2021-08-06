Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Двух сотрудников ИВС в Истре задержали после побега арестантов

Ведомости

Два сотрудника изолятора временного содержания (ИВС) в Истре задержаны в рамках следствия по делу о побеге пятерых заключенных, сообщает пресс-служба Следственного комитета Московской области.

«Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области задержаны двое сотрудников ИВС ОМВД России по г. Истре. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу пяти человек (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.

Среди сбежавших, как отмечает Следственный комитет, обвиняемый в убийстве предпринимателя и лишении свободы столичного адвоката Александр Мавриди.

«На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, проводятся осмотры и допросы. Изъяты журналы регистрации, изучаются должностные инструкции сотрудников ИВС», — добавили в пресс-службе ведомства.

О побеге подсудимых из ИВС ранее сегодня сообщила прокуратура. По данным источников «Интерфакса» и ТАСС, помимо Мавриди, побег совершили Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. При этом первое из агентств узнало, что в связи с побегом задержан один из сотрудников ИВС для проверки его возможной причастности к помощи обвиняемым. Предполагается, что он мог сделать это умышленно или случайно, допустив, например, преступную халатность.

Ранее по теме: СК возбудил дело после побега пятерых подсудимых из изолятора в Истре
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных