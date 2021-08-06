Двух сотрудников ИВС в Истре задержали после побега арестантов

О побеге подсудимых из ИВС ранее сегодня сообщила прокуратура. По данным источников «Интерфакса» и ТАСС, помимо Мавриди, побег совершили Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. При этом первое из агентств узнало, что в связи с побегом задержан один из сотрудников ИВС для проверки его возможной причастности к помощи обвиняемым. Предполагается, что он мог сделать это умышленно или случайно, допустив, например, преступную халатность.