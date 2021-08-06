Двух сотрудников ИВС в Истре задержали после побега арестантов
Два сотрудника изолятора временного содержания (ИВС) в Истре задержаны в рамках следствия по делу о побеге пятерых заключенных, сообщает пресс-служба Следственного комитета Московской области.
«Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области задержаны двое сотрудников ИВС ОМВД России по г. Истре. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу пяти человек (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.
Среди сбежавших, как отмечает Следственный комитет, обвиняемый в убийстве предпринимателя и лишении свободы столичного адвоката Александр Мавриди.
«На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, проводятся осмотры и допросы. Изъяты журналы регистрации, изучаются должностные инструкции сотрудников ИВС», — добавили в пресс-службе ведомства.
О побеге подсудимых из ИВС ранее сегодня сообщила прокуратура. По данным источников «Интерфакса» и ТАСС, помимо Мавриди, побег совершили Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. При этом первое из агентств узнало, что в связи с побегом задержан один из сотрудников ИВС для проверки его возможной причастности к помощи обвиняемым. Предполагается, что он мог сделать это умышленно или случайно, допустив, например, преступную халатность.