В одном из районов Мордовии ввели режим ЧС из-за пожара в заповеднике

При этом ГУ МЧС по Мордовии уточняет, что площадь активного горения на данный момент составляет 13 га. Пожар ликвидирует группировка территориальной подсистемы РСЧС в составе более 500 человек и 120 единиц техники. Кроме того, привлечена авиация МЧС России.