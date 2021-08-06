Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

В одном из районов Мордовии ввели режим ЧС из-за пожара в заповеднике

Ведомости

На территории Темниковского района Мордовии введен режим чрезвычайной ситуации из-за крупного пожара в заповеднике им. П. Г. Смидовича, сообщается на сайте ГУ МВД по республике.

«5 августа главой Темниковского муниципального района Республики Мордовии на территории района введен режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении. Отмечается, что территория в зоне чрезвычайной ситуации оцеплена силами ММО МВД России «Темниковский». Сотрудники отделения ГИБДД ограничили движение в районе природного пожара.

3 августа на территории заповедника им. П. Г. Смидовича произошло возгорание сухой травы и валежника в результате грозового разряда. Несмотря на принятые меры, позднее площадь пожара увеличилась до 1100 га. Как отмечает ведомство, угрозы населенным пунктам нет.

При этом ГУ МЧС по Мордовии уточняет, что площадь активного горения на данный момент составляет 13 га. Пожар ликвидирует группировка территориальной подсистемы РСЧС в составе более 500 человек и 120 единиц техники. Кроме того, привлечена авиация МЧС России.

Ранее по теме: В Карелии отменили режим ЧС из-за лесных пожаров

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных