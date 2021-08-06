В одном из районов Мордовии ввели режим ЧС из-за пожара в заповеднике
На территории Темниковского района Мордовии введен режим чрезвычайной ситуации из-за крупного пожара в заповеднике им. П. Г. Смидовича, сообщается на сайте ГУ МВД по республике.
«5 августа главой Темниковского муниципального района Республики Мордовии на территории района введен режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении. Отмечается, что территория в зоне чрезвычайной ситуации оцеплена силами ММО МВД России «Темниковский». Сотрудники отделения ГИБДД ограничили движение в районе природного пожара.
3 августа на территории заповедника им. П. Г. Смидовича произошло возгорание сухой травы и валежника в результате грозового разряда. Несмотря на принятые меры, позднее площадь пожара увеличилась до 1100 га. Как отмечает ведомство, угрозы населенным пунктам нет.
При этом ГУ МЧС по Мордовии уточняет, что площадь активного горения на данный момент составляет 13 га. Пожар ликвидирует группировка территориальной подсистемы РСЧС в составе более 500 человек и 120 единиц техники. Кроме того, привлечена авиация МЧС России.