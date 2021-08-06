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Глава МЧС Зиничев предложил вернуть охрану лесов на федеральный уровень

Ведомости

Охрану лесов нужно вернуть с регионального на федеральный уровень для лучшего контроля ситуации с пожарами. Об этом заявил глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Вернуть на федеральный уровень контрольные и надзорные функции по охране, защите и воспроизводству лесов. В настоящее время все это передано в субъекты», — заявил Зиничев. Министр также предложил вернуть обязанность арендаторов тушить пожары на арендуемых ими лесных участках и прилегающей территории (5 км от границы участка), а также установить ответственность за непринятие мер в случае пожара.

Сейчас МЧС имеет право организовывать тушение пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) или на критически важных объектах для безопасности России, других особо важных пожароопасных объектах, объектах федеральной собственности, особо ценных объектах культурного наследия России, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей.

Ранее сегодня президент Путин в ходе совещания по ситуации с паводками и пожарами в регионах обратил внимание на сбои в реагировании на чрезвычайные ситуации природного характера в стране. Он отметил, что нормативная база и действия властей при природных чрезвычайных ситуациях в России отработаны, но события подобного рода каждый раз носят достаточно уникальный характер.

5 августа в ходе совещания с членами правительства Владимир Путин связал пожары в России с изменением климата: по словам главы государства, скорость роста среднегодовой температуры воздуха в России за последние 44 года происходит в 2,8 раза быстрее, чем в мире.

Ранее по теме: Путин осмотрел пострадавшие от пожаров районы Челябинской области с воздуха

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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