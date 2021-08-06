Глава МЧС Зиничев предложил вернуть охрану лесов на федеральный уровень

«Вернуть на федеральный уровень контрольные и надзорные функции по охране, защите и воспроизводству лесов. В настоящее время все это передано в субъекты», — заявил Зиничев. Министр также предложил вернуть обязанность арендаторов тушить пожары на арендуемых ими лесных участках и прилегающей территории (5 км от границы участка), а также установить ответственность за непринятие мер в случае пожара.