Глава МЧС Зиничев предложил вернуть охрану лесов на федеральный уровень
Охрану лесов нужно вернуть с регионального на федеральный уровень для лучшего контроля ситуации с пожарами. Об этом заявил глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Вернуть на федеральный уровень контрольные и надзорные функции по охране, защите и воспроизводству лесов. В настоящее время все это передано в субъекты», — заявил Зиничев. Министр также предложил вернуть обязанность арендаторов тушить пожары на арендуемых ими лесных участках и прилегающей территории (5 км от границы участка), а также установить ответственность за непринятие мер в случае пожара.
Сейчас МЧС имеет право организовывать тушение пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) или на критически важных объектах для безопасности России, других особо важных пожароопасных объектах, объектах федеральной собственности, особо ценных объектах культурного наследия России, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей.
Ранее сегодня президент Путин в ходе совещания по ситуации с паводками и пожарами в регионах обратил внимание на сбои в реагировании на чрезвычайные ситуации природного характера в стране. Он отметил, что нормативная база и действия властей при природных чрезвычайных ситуациях в России отработаны, но события подобного рода каждый раз носят достаточно уникальный характер.
5 августа в ходе совещания с членами правительства Владимир Путин связал пожары в России с изменением климата: по словам главы государства, скорость роста среднегодовой температуры воздуха в России за последние 44 года происходит в 2,8 раза быстрее, чем в мире.