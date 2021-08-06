Путин осмотрел пострадавшие от пожаров районы Челябинской области с воздуха
Президент России Владимир Путин совершил полет на вертолете для осмотра пострадавших от природных пожаров районов Челябинской области, сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин в сопровождении главы МЧС Евгения Зиничева, полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева и губернатора Челябинской области Алексея Текслера совершил облет на вертолете районов Челябинской области, пострадавших в результате пожаров в июле 2021 г.», — указано в сообщении.
8 июля в Челябинской области сформировались три очага лесных пожаров из-за отсутствия дождей и сильной засухи. Огонь прошел 14 000 га, его смогли потушить 12 июля. Сегодня глава государства провел в регионе совещание по ситуации с паводками и пожарами.
5 августа в ходе совещания с членами правительства Владимир Путин связал пожары в России с изменением климата: по словам главы государства, скорость роста среднегодовой температуры воздуха в России за последние 44 года происходит в 2,8 раза быстрее, чем в мире.