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Путин осмотрел пострадавшие от пожаров районы Челябинской области с воздуха

Ведомости

Президент России Владимир Путин совершил полет на вертолете для осмотра пострадавших от природных пожаров районов Челябинской области, сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин в сопровождении главы МЧС Евгения Зиничева, полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева и губернатора Челябинской области Алексея Текслера совершил облет на вертолете районов Челябинской области, пострадавших в результате пожаров в июле 2021 г.», — указано в сообщении.

8 июля в Челябинской области сформировались три очага лесных пожаров из-за отсутствия дождей и сильной засухи. Огонь прошел 14 000 га, его смогли потушить 12 июля. Сегодня глава государства провел в регионе совещание по ситуации с паводками и пожарами.

5 августа в ходе совещания с членами правительства Владимир Путин связал пожары в России с изменением климата: по словам главы государства, скорость роста среднегодовой температуры воздуха в России за последние 44 года происходит в 2,8 раза быстрее, чем в мире.

Ранее по теме: Путин рассказал о сбоях при ликвидации лесных пожаров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных