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Россияне назвали наиболее вероятную страну для эмиграции

Ведомости

В случае вынужденной эмиграции россияне, скорее всего, переедут в Германию, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в котором приняли участие 1600 граждан в возрасте от 18 лет.

«В случае вынужденной эмиграции страной № 1, в которую россияне переедут, будет Германия – 9%», – говорится в сообщении центра. Еще 5% назвали Белоруссию, по 3% – Канаду и США. Даже в случае вынужденной эмиграции 18% россиян не поехали бы в США, 7% – в африканские страны, 6% – на Украину.

Большинство – 75% – опрошенных предпочли бы родиться там же, где живут сейчас: в России, 4% жалеют, что родились в РФ. По данным ВЦИОМа, 14% россиян не хотели бы родиться в США, 11% – в африканских странах, по 3% – в Индии и Китае.

Ранее ВЦИОМ представил результаты опроса, согласно которым 82% опрошенных россиян не хотят переехать в другую страну на постоянное место жительства, задумываются о переезде в другую страну 16% респондентов. Среди основных причин решения о переезде респонденты называли более высокий уровень жизни, зарплат, пенсий или пособий в зарубежных странах (50%), неудовлетворенность современной политикой властей (22%) и законодательные аспекты (17%).

Ранее по теме: ВЦИОМ назвал долю не желающих уехать на ПМЖ за границу россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных