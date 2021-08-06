Россияне назвали наиболее вероятную страну для эмиграции

Большинство – 75% – опрошенных предпочли бы родиться там же, где живут сейчас: в России, 4% жалеют, что родились в РФ. По данным ВЦИОМа, 14% россиян не хотели бы родиться в США, 11% – в африканских странах, по 3% – в Индии и Китае.