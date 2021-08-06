Россияне назвали наиболее вероятную страну для эмиграции
В случае вынужденной эмиграции россияне, скорее всего, переедут в Германию, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в котором приняли участие 1600 граждан в возрасте от 18 лет.
«В случае вынужденной эмиграции страной № 1, в которую россияне переедут, будет Германия – 9%», – говорится в сообщении центра. Еще 5% назвали Белоруссию, по 3% – Канаду и США. Даже в случае вынужденной эмиграции 18% россиян не поехали бы в США, 7% – в африканские страны, 6% – на Украину.
Большинство – 75% – опрошенных предпочли бы родиться там же, где живут сейчас: в России, 4% жалеют, что родились в РФ. По данным ВЦИОМа, 14% россиян не хотели бы родиться в США, 11% – в африканских странах, по 3% – в Индии и Китае.
Ранее ВЦИОМ представил результаты опроса, согласно которым 82% опрошенных россиян не хотят переехать в другую страну на постоянное место жительства, задумываются о переезде в другую страну 16% респондентов. Среди основных причин решения о переезде респонденты называли более высокий уровень жизни, зарплат, пенсий или пособий в зарубежных странах (50%), неудовлетворенность современной политикой властей (22%) и законодательные аспекты (17%).