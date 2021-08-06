МВД объявило награду в 1 млн рублей за информацию о сбежавшем из ИВС Мавриди
МВД России объявило награду в 1 млн руб. за помощь в розыске сбежавшего 6 августа из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре Александра Мавриди, сообщает пресс-служба ведомства.
«Министерство внутренних дел Российской Федерации объявляет о назначении вознаграждения в сумме один миллион рублей за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича, 16.01.1971 г.р., который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи», — говорится в сообщении МВД.
Мавриди был задержан 2 ноября 2020 г. по подозрению в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, который по информации СПАРК являлся совладельцем компаний «Озерецкие колбасы» и «Сибресурс», экс-совладельцем компании «Русский винодел», бывшим гендиректором МПК «Мясная империя», СК «Теплосеть», компаний «Строй-проект» и «Легпромактивы». Помимо этого, против Мавриди также возбудили уголовное дело по статьям о незаконном лишении человека свободы и вымогательстве.
«Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит незамедлительно обратиться по телефонам 02, (495) 994-50-64, (495) 609-77-06. Обратившимся гарантируются конфиденциальность и безопасность. Кроме того, за предоставление информации, которая приведет к задержанию Александра Мавриди, будет выплачено денежное вознаграждение», — добавили в МВД.
6 августа о побеге пятерых подсудимых из ИВС сообщила прокуратура. По данным источников «Интерфакса» и ТАСС, помимо Мавриди, побег совершили Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. При этом первое из агентств узнало, что в связи с побегом задержан один из сотрудников ИВС для проверки его возможной причастности к помощи обвиняемым. Позднее Следственный комитет сообщил о задержании двух сотрудников ИВС в Истре. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу подсудимых.