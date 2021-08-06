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МВД объявило награду в 1 млн рублей за информацию о сбежавшем из ИВС Мавриди

Ведомости

МВД России объявило награду в 1 млн руб. за помощь в розыске сбежавшего 6 августа из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре Александра Мавриди, сообщает пресс-служба ведомства.

«Министерство внутренних дел Российской Федерации объявляет о назначении вознаграждения в сумме один миллион рублей за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича, 16.01.1971 г.р., который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи», — говорится в сообщении МВД.

Мавриди был задержан 2 ноября 2020 г. по подозрению в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, который по информации СПАРК являлся совладельцем компаний «Озерецкие колбасы» и «Сибресурс», экс-совладельцем компании «Русский винодел», бывшим гендиректором МПК «Мясная империя», СК «Теплосеть», компаний «Строй-проект» и «Легпромактивы». Помимо этого, против Мавриди также возбудили уголовное дело по статьям о незаконном лишении человека свободы и вымогательстве.

«Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит незамедлительно обратиться по телефонам 02, (495) 994-50-64, (495) 609-77-06. Обратившимся гарантируются конфиденциальность и безопасность. Кроме того, за предоставление информации, которая приведет к задержанию Александра Мавриди, будет выплачено денежное вознаграждение», — добавили в МВД.

6 августа о побеге пятерых подсудимых из ИВС сообщила прокуратура. По данным источников «Интерфакса» и ТАСС, помимо Мавриди, побег совершили Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. При этом первое из агентств узнало, что в связи с побегом задержан один из сотрудников ИВС для проверки его возможной причастности к помощи обвиняемым. Позднее Следственный комитет сообщил о задержании двух сотрудников ИВС в Истре. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу подсудимых.

Ранее по теме: Двух сотрудников ИВС в Истре задержали после побега арестантов
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных