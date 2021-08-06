Суд арестовал двух сотрудников ИВС в Истре после побега заключенных
Двух сотрудников изолятора временного содержания (ИВС) в Истре арестовали до 5 октября после побега пятерых заключенных, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.
«По ходатайству следствия судом в отношении сотрудников изолятора временного содержания ОМВД России по Истре, подозреваемых в превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 октября», — сообщила Врадий.
Ранее в СК сообщили, что одним из сбежавших является Александр Мавриди. Он был задержан 2 ноября 2020 г. по подозрению в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, который по информации СПАРК являлся совладельцем компаний «Озерецкие колбасы» и «Сибресурс», экс-совладельцем компании «Русский винодел», бывшим гендиректором МПК «Мясная империя», СК «Теплосеть», компаний «Строй-проект» и «Легпромактивы». Помимо этого, против Мавриди возбудили уголовное дело по статьям о незаконном лишении человека свободы и вымогательстве.
6 августа о побеге пятерых подсудимых из ИВС сообщила прокуратура. По данным источников «Интерфакса» и ТАСС, помимо Мавриди, побег совершили Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. При этом первое из агентств узнало, что в связи с побегом задержан один из сотрудников ИВС для проверки его возможной причастности к помощи обвиняемым. Позднее Следственный комитет сообщил о задержании двух сотрудников ИВС в Истре. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу подсудимых.