Суд арестовал двух сотрудников ИВС в Истре после побега заключенных

6 августа о побеге пятерых подсудимых из ИВС сообщила прокуратура. По данным источников «Интерфакса» и ТАСС, помимо Мавриди, побег совершили Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. При этом первое из агентств узнало, что в связи с побегом задержан один из сотрудников ИВС для проверки его возможной причастности к помощи обвиняемым. Позднее Следственный комитет сообщил о задержании двух сотрудников ИВС в Истре. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу подсудимых.