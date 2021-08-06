Суд приговорил основателя Baring Vostok Майкла Калви к 5,5 годам условно
Мещанский суд Москвы приговорил основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви к 5,5 годам условно, передает «Интерфакс». 5 августа он был признан виновным в растрате 2,5 млрд руб. средств банка «Восточный».
Прокуратура запрашивала для Калви шесть лет условно. Кроме основателя инвестфонда Baring Vostok 4,5 лет условно получил гражданин Франции Филипп Дельпаль. Условные сроки получили также партнер фонда Ваган Абгарян (4,5 года), директор по инвестициям Иван Зюзин (5 лет), бывший генеральный директор компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максим Владимиров (4 года), бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев (3,5 года) и бывший директор банка по инвестициям Александр Цакунов (4 года).
Производство по иску на 2,5 млрд руб. к фигурантам дела суд прекратил. Суд также снял арест с имущества Калви.
Калви признали виновным в растрате 2,5 млрд руб. средств банка «Восточный» 5 августа. 19 июля, произнося свое последнее слово в суде, основатель Baring Vostok заявил, что он и его коллеги невиновны и имеют на это «бесспорные доказательства».
Уголовное дело против Калви и шестерых его коллег по фонду Baring Vostok и банку «Восточный» было возбуждено в феврале 2019 г. Первоначально следствие квалифицировало дело как мошенничество (ст.159 УК), но затем сменило вменяемую статью на растрату (ст.160).
По версии правоохранительных органов, Калви в составе преступной группы растратил 2,5 млрд руб. «Восточного» – так следствие расценило принятие банком акций люксембургской компании IFTG в качестве отступных по кредиту на 2,5 млрд руб. Заемщиком выступало Первое коллекторское бюро, также принадлежащее Baring Vostok.