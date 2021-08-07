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Бывший депутат Рады ожидает нового гражданского противостояния на Украине

Ведомости

На Украине готовится новое гражданское противостояние и последующий раздел страны, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш».

«Я не хочу никогда пугать, но я думаю, что нас готовят к разделу. Готовится глобальное гражданское противостояние... Играть будут правым полем», — цитируют его «РИА Новости».

По его словам, сейчас в стране якобы организована мобилизация радикально настроенных украинцев, которых могут начать использовать для дестабилизации ситуации на Украине уже осенью. Происходит это при поддержке в том числе и экс-президента Петра Порошенко, считает он.

В разделе, как полагает экс-депутат, примут участие Польша, Венгрия, Румыния и Россия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных