Бывший депутат Рады ожидает нового гражданского противостояния на Украине
На Украине готовится новое гражданское противостояние и последующий раздел страны, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш».
«Я не хочу никогда пугать, но я думаю, что нас готовят к разделу. Готовится глобальное гражданское противостояние... Играть будут правым полем», — цитируют его «РИА Новости».
По его словам, сейчас в стране якобы организована мобилизация радикально настроенных украинцев, которых могут начать использовать для дестабилизации ситуации на Украине уже осенью. Происходит это при поддержке в том числе и экс-президента Петра Порошенко, считает он.
В разделе, как полагает экс-депутат, примут участие Польша, Венгрия, Румыния и Россия.