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Эксперты назвали долю россиян, у которых есть домашние животные

Ведомости

Три четверти жителей российских городов (76%) держат дома хотя бы одного питомца, выяснила «дочка» Сбербанка компания «Сберстрахование», опросившая людей в городах с населением выше 500 000 человек.

Самыми популярными домашними животными в России остаются кошки, их можно встретить в каждой второй такой семье, 34% хозяев держат дома собаку, еще 9% – аквариумных рыбок, попугаев, рептилий и др.

Больше всего кошек заводят в Самаре, Санкт-Петербурге, Москве, Ярославле и Ульяновске – 47%. Средний возраст кошек, проживающих  сейчас в российских семьях, составляет порядка 6,2 года.

63% россиян, планирующих завести кошку, думают взять питомца из приюта или получить бесплатно, купить намерены 37% опрошенных, при этом больше всех за кошку готовы заплатить москвичи (1790 руб.), петербуржцы (1590 руб.) и омичи (1530 руб.)

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных