Эксперты назвали долю россиян, у которых есть домашние животные
Три четверти жителей российских городов (76%) держат дома хотя бы одного питомца, выяснила «дочка» Сбербанка компания «Сберстрахование», опросившая людей в городах с населением выше 500 000 человек.
Самыми популярными домашними животными в России остаются кошки, их можно встретить в каждой второй такой семье, 34% хозяев держат дома собаку, еще 9% – аквариумных рыбок, попугаев, рептилий и др.
Больше всего кошек заводят в Самаре, Санкт-Петербурге, Москве, Ярославле и Ульяновске – 47%. Средний возраст кошек, проживающих сейчас в российских семьях, составляет порядка 6,2 года.
63% россиян, планирующих завести кошку, думают взять питомца из приюта или получить бесплатно, купить намерены 37% опрошенных, при этом больше всех за кошку готовы заплатить москвичи (1790 руб.), петербуржцы (1590 руб.) и омичи (1530 руб.)