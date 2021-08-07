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Ехавших поездом в Адлер детей госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию

Ведомости

Двадцать детей, которые следовали в составе двух организованных групп поездом № 225 Мурманск – Адлер, были госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Там отметили, что 15 детей с симптомами кишечной инфекции продолжили следование до станции назначения после медосмотра, в пути было организовано эстафетное медицинское наблюдение детей. Всего в составе групп следует около 250 детей.

В минобрнауки Мурманской области позднее сообщили, что случаев отравления среди детей в поезде не зафиксировано.

«Министерство образования и науки Мурманской области сообщает, что среди юных северян, отправившихся 4 августа в летний оздоровительный лагерь в Туапсе на поезде, не было зафиксировано случаев отравления. Информацию подтвердил медицинский работник, а также уполномоченный представитель Наталья Чекан, сопровождающие детей», — приводит сообщение «РИА Новости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных