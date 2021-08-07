Ехавших поездом в Адлер детей госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию
Двадцать детей, которые следовали в составе двух организованных групп поездом № 225 Мурманск – Адлер, были госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
Там отметили, что 15 детей с симптомами кишечной инфекции продолжили следование до станции назначения после медосмотра, в пути было организовано эстафетное медицинское наблюдение детей. Всего в составе групп следует около 250 детей.
В минобрнауки Мурманской области позднее сообщили, что случаев отравления среди детей в поезде не зафиксировано.
«Министерство образования и науки Мурманской области сообщает, что среди юных северян, отправившихся 4 августа в летний оздоровительный лагерь в Туапсе на поезде, не было зафиксировано случаев отравления. Информацию подтвердил медицинский работник, а также уполномоченный представитель Наталья Чекан, сопровождающие детей», — приводит сообщение «РИА Новости».