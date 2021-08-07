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В Минздраве назвали третью волну коронавируса более агрессивной из-за мутаций штамма

Ведомости

Третья волна коронавируса более агрессивна из-за мутаций штамма, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Астрахань.

«Третья волна, она в силу того, что меняется штамм, более агрессивна и быстрее распространяется среди населения», — цитирует его ТАСС.

Индийский, «дельта»-штамм коронавируса обладает более высокой контагиозностью, добавил Мурашко, сроки инкубационного периода после заражения сокращаются, а скорость наступления тяжелых осложнений – увеличивается. По наблюдениям врачей, уже на пятые сутки состояние пациентов часто ухудшается из-за осложнений. Из-за этого пациентам фактически необходимо обращаться к врачу уже в первые сутки, добавил он.

Ранее Росстат сообщил, что в июне этого года в России умерли 185 655 человек, что на 14,1% больше, чем за аналогичный период 2020 г. Причиной смерти 19 998 из этих людей стал коронавирус. Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже несколько регионов объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей в связи с ухудшением ситуации с COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных