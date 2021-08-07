В Минздраве назвали третью волну коронавируса более агрессивной из-за мутаций штамма

Ранее Росстат сообщил, что в июне этого года в России умерли 185 655 человек, что на 14,1% больше, чем за аналогичный период 2020 г. Причиной смерти 19 998 из этих людей стал коронавирус. Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже несколько регионов объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей в связи с ухудшением ситуации с COVID-19.