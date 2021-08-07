В Минздраве назвали третью волну коронавируса более агрессивной из-за мутаций штамма
Третья волна коронавируса более агрессивна из-за мутаций штамма, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Астрахань.
«Третья волна, она в силу того, что меняется штамм, более агрессивна и быстрее распространяется среди населения», — цитирует его ТАСС.
Индийский, «дельта»-штамм коронавируса обладает более высокой контагиозностью, добавил Мурашко, сроки инкубационного периода после заражения сокращаются, а скорость наступления тяжелых осложнений – увеличивается. По наблюдениям врачей, уже на пятые сутки состояние пациентов часто ухудшается из-за осложнений. Из-за этого пациентам фактически необходимо обращаться к врачу уже в первые сутки, добавил он.
Ранее Росстат сообщил, что в июне этого года в России умерли 185 655 человек, что на 14,1% больше, чем за аналогичный период 2020 г. Причиной смерти 19 998 из этих людей стал коронавирус. Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже несколько регионов объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей в связи с ухудшением ситуации с COVID-19.