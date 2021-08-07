Путин поздравил Ласицкене с золотом на Олимпийских играх
Президент России Владимир Путин поздравил с победой трехкратную чемпионку мира Марию Ласицкене, которая принесла сегодня российской сборной первое золото после бана легкоатлетической федерации.
«Единственная трехкратная чемпионка мира в состязаниях по прыжкам в высоту, вы вновь успешно защитили честь отечественной школы лёгкой атлетики. Исключительное мастерство и собранность, уверенность в своих силах принесли вам первое в спортивной биографии олимпийское золото, искреннюю радость многочисленным российским болельщикам», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Сегодня на Олимпийских играх в Токио Ласицкене, перенесшая в июле травму ноги, сумела взять высоту в 2,04 м, позволив России занять подняться на четвертое место в медальном зачете с 20 золотыми, 25 серебряными и 23 бронзовыми медалями.