Путин поздравил Ласицкене с золотом на Олимпийских играх

«Единственная трехкратная чемпионка мира в состязаниях по прыжкам в высоту, вы вновь успешно защитили честь отечественной школы лёгкой атлетики. Исключительное мастерство и собранность, уверенность в своих силах принесли вам первое в спортивной биографии олимпийское золото, искреннюю радость многочисленным российским болельщикам», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.