ОКР намерен добиваться разбора ситуации с судейством в художественной гимнастике
Олимпийский комитет России (ОКР) намерен добиваться детального разбора ситуации с судейством завершившегося личного многоборья по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков в своем Instagram.
«Сразу после завершения финала у гимнасток мы решили, что закрывать глаза на всю эту ситуацию мы не будем. Уже готовим официальные обращения в международную федерацию. Хотим получить разъяснения по целому ряду вопросов. Будем добиваться детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившемся олимпийском турнире», — сообщил он.
Поздняков добавил, что ОКР будет добиваться обеспечения прозрачности процесса и его результатов.
На состязаниях сегодня российская сборная по художественной гимнастике впервые с 1996 г. осталась без золота в личном многоборье. 13-кратная чемпионка мира Дина Аверина выиграла серебро, ее сестра Арина заняла четвертое место. Золото взяла спортсменка из Израиля Линой Ашрам, во время последнего упражнения уронившая ленту.
«Я сразу же поняла, что мне не поставят [оценки выше, чем у Ашрам], чуда не произошло, к сожалению, надо успокоиться и подумать. Я расстроена, обижена. Моя совесть чиста, я до сих пор, кажется, надеюсь, что выиграла. Я прошла чисто и без потерь все четыре вида и считаю, что выиграла», — прокомментировала сложившуюся ситуацию Дина Аверина (цитата по ТАСС).
Глава ОКР в свою очередь выразил надежду, что спортсменки продолжат свою спортивную карьеру, в которой еще «есть место для побед и наград».