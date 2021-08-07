ОКР намерен добиваться разбора ситуации с судейством в художественной гимнастике

«Я сразу же поняла, что мне не поставят [оценки выше, чем у Ашрам], чуда не произошло, к сожалению, надо успокоиться и подумать. Я расстроена, обижена. Моя совесть чиста, я до сих пор, кажется, надеюсь, что выиграла. Я прошла чисто и без потерь все четыре вида и считаю, что выиграла», — прокомментировала сложившуюся ситуацию Дина Аверина (цитата по ТАСС).