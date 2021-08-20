«Роскосмос» перенес пуск ракеты «Союз» со спутниками OneWeb на 21 августа

Это должен был быть первый запуск спутников OneWeb в 2021 г. После него число находящихся на орбите аппаратов британской компании достигнет 288. Предыдущий запуск прошел 1 июля с космодрома Восточный — ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту партию из 36 спутников связи OneWeb, доведя количество космических аппаратов на орбите до 254 единиц.