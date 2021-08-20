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«Роскосмос» перенес пуск ракеты «Союз» со спутниками OneWeb на 21 августа

Ведомости

Пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками на борту отменили, говорится в сообщении госкорпорации «Роскосмос».

«Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb перенесен на резервную дату по техническим причинам», — говорится сообщении. Сейчас ракета остается в предстартовом состоянии. Госкорпорация объявила, что пуск запланирован на 21 августа в 1.18.20 мск.

По словам диктора трансляции запуска, перенос пуска связан с автоматической отменой предстартовой подготовки, пишет «Интерфакс». Источник «РИА Новостей» сообщил, что причиной переноса запуска ракеты-носителя стала нештатная работа одного из клапанов наземного комплекса. По данным агентства, за 40 секунд до пуска автоматика дала отбой из-за выявленного замечания к работе наземного стартового комплекса.

Это должен был быть первый запуск спутников OneWeb в 2021 г. После него число находящихся на орбите аппаратов британской компании достигнет 288. Предыдущий запуск прошел 1 июля с космодрома Восточный — ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту партию из 36 спутников связи OneWeb, доведя количество космических аппаратов на орбите до 254 единиц.

Ранее по теме: Россия вывела на орбиту еще 36 спутников OneWeb

Контракт на запуск ракет «Союз» со спутниками OneWeb был подписан в 2015 г. Всего проект OneWeb предусматривает создание орбитальной группировки из 600 спутников. Она должна обеспечить всех жителей труднодоступных мест высокоскоростным интернетом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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