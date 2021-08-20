«Роскосмос» перенес пуск ракеты «Союз» со спутниками OneWeb на 21 августа
Пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками на борту отменили, говорится в сообщении госкорпорации «Роскосмос».
«Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb перенесен на резервную дату по техническим причинам», — говорится сообщении. Сейчас ракета остается в предстартовом состоянии. Госкорпорация объявила, что пуск запланирован на 21 августа в 1.18.20 мск.
По словам диктора трансляции запуска, перенос пуска связан с автоматической отменой предстартовой подготовки, пишет «Интерфакс». Источник «РИА Новостей» сообщил, что причиной переноса запуска ракеты-носителя стала нештатная работа одного из клапанов наземного комплекса. По данным агентства, за 40 секунд до пуска автоматика дала отбой из-за выявленного замечания к работе наземного стартового комплекса.
Это должен был быть первый запуск спутников OneWeb в 2021 г. После него число находящихся на орбите аппаратов британской компании достигнет 288. Предыдущий запуск прошел 1 июля с космодрома Восточный — ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту партию из 36 спутников связи OneWeb, доведя количество космических аппаратов на орбите до 254 единиц.
Контракт на запуск ракет «Союз» со спутниками OneWeb был подписан в 2015 г. Всего проект OneWeb предусматривает создание орбитальной группировки из 600 спутников. Она должна обеспечить всех жителей труднодоступных мест высокоскоростным интернетом.