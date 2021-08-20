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Гинцбург оценил шансы достичь коллективного иммунитета к COVID-19 в 2021 году

Ведомости

Необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России может быть сформирован к концу этого года, заявил директор научного Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Формирование коллективного иммунитета в настоящее время идет неплохо», — цитирует ТАСС Гинцбурга. Отвечая на вопрос, будет ли достигнут необходимый уровень иммунизации до конца года, он сказал: «Должны успеть». Он пояснил, что вакцина в регионах России имеется в избытке, проблема заключается в том, чтобы люди более активно шли вакцинироваться.

В начале июля премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву обновить модель вакцинации россиян, чтобы иммунитет к коронавирусу был у 80-90% населения. Ранее ученые заявляли, что для победы над пандемией нужно к осени этого года сформировать иммунитет у 60-70% жителей страны. В свою очередь директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян сообщил, что, по предварительным данным, показатель 60% уже пройден. Однако это не тот уровень, «который позволяет выдохнуть и управлять процессом», добавил он. По данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, коллективный иммунитет будет сформирован к сентябрю, писал РБК.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации граждан из «групп риска». В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».

Ранее по теме: Мишустин поручил довести коллективный иммунитет к COVID-19 до 80-90%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных