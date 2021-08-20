Гинцбург оценил шансы достичь коллективного иммунитета к COVID-19 в 2021 году

В начале июля премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву обновить модель вакцинации россиян, чтобы иммунитет к коронавирусу был у 80-90% населения. Ранее ученые заявляли, что для победы над пандемией нужно к осени этого года сформировать иммунитет у 60-70% жителей страны. В свою очередь директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян сообщил, что, по предварительным данным, показатель 60% уже пройден. Однако это не тот уровень, «который позволяет выдохнуть и управлять процессом», добавил он. По данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, коллективный иммунитет будет сформирован к сентябрю, писал РБК.