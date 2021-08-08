Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

В России за сутки выявили 22 866 новых случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России коронавирус выявили у 22 866 человек, следует из статистики оперштаба на 8 августа. Умерли 787 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 447 750. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончался 164 881 человек.

Вчера, 7 августа, оперштаб сообщил о 22 320 новых случаях COVID-19. Умерли 793 человека. За сутки в России полностью выздоровели 15 669 человек. Общее число выздоровевших возросло до 5 755 507.

В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 2761 человека, выздоровели 3052 человека, умерли 63 пациента. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 527 200 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1907), Подмосковье (+1527), Нижегородская (+543) и Свердловская (+514) области.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 202,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,28 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 35,7 млн случаев, Индии (свыше 31,9 млн) и Бразилии (более 20,1 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Ранее по теме: В Минздраве назвали третью волну коронавируса более агрессивной из-за мутаций штамма

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных