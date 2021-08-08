В России за сутки выявили 22 866 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России коронавирус выявили у 22 866 человек, следует из статистики оперштаба на 8 августа. Умерли 787 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 447 750. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончался 164 881 человек.