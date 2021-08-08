В России за сутки выявили 22 866 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России коронавирус выявили у 22 866 человек, следует из статистики оперштаба на 8 августа. Умерли 787 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 447 750. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончался 164 881 человек.
Вчера, 7 августа, оперштаб сообщил о 22 320 новых случаях COVID-19. Умерли 793 человека. За сутки в России полностью выздоровели 15 669 человек. Общее число выздоровевших возросло до 5 755 507.
В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 2761 человека, выздоровели 3052 человека, умерли 63 пациента. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 527 200 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1907), Подмосковье (+1527), Нижегородская (+543) и Свердловская (+514) области.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 202,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,28 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 35,7 млн случаев, Индии (свыше 31,9 млн) и Бразилии (более 20,1 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.