Литовские пограничники заявили о выстрелах на территории Белоруссии близ границы
С территории Белоруссии близ границы с Литвой были слышны выстрелы, сообщило радио LRT со ссылкой на литовскую погранслужбу.
«В светлое время суток сотрудники погранслужбы услышали несколько отдельных выстрелов в глубине территории Белоруссии, а в сумерках зафиксировали несколько сигнальных ракет», — говорится в сообщении.
В Белоруссии объяснили выстрели проводимыми учениями.
«Могу только сказать, что у нас проходят плановые учения. О них мы информировали», — рассказал представитель Государственного пограничного комитета республики в комментарии «РИА Новости».
С начала года нелегально литовско-белорусскую границу пересекли более 4000 мигрантов — в 50 раз больше, чем за весь прошлый год. В основном это уроженцы Ближнего Востока и Северной Африки. Литовские власти заявили также о наличии среди нелегалов россиян, однако российский МИД опроверг эти сведения. 12 июля Европейское пограничное агентство (Frontex) объявило о начале срочной операции на границе Литвы и Белоруссии из-за наплыва мигрантов. Вильнюс обвинил официальный Минск в том, что он намеренно пропускает нелегалов и ведет, таким образом, «гибридную войну» с Литвой и ЕС в целом. Вильнюс объявил о начале строительства усиленной колючей проволокой четырехметровой стены на белорусско-литовской границе длиной более 500 км, чтобы остановить поток нелегалов.