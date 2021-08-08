Минобрнауки не требует от всех студентов прививки от коронавируса

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусу на уровне не менее 80% должен быть достигнут в России к 1 ноября 2021 г. В начале июля премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву обновить модель вакцинации россиян, чтобы иммунитет к коронавирусу был у 80-90% населения.