Минобрнауки не требует от всех студентов прививки от коронавируса
В России нет требований по обязательной вакцинации всех студентов от коронавируса, сообщил министр образования и науки Валерий Фальков в эфире «Эха Москвы».
«Требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет», — сказал он.
Министр добавил, что иностранные студенты при наличии полиса ОМС могут по желанию сделать прививку за свой счет. Помимо этого вакцинацию могут организовать и сами вузы – на добровольной основе и на внебюджетные средства.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусу на уровне не менее 80% должен быть достигнут в России к 1 ноября 2021 г. В начале июля премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву обновить модель вакцинации россиян, чтобы иммунитет к коронавирусу был у 80-90% населения.
Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже несколько регионов объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей в связи с ухудшением ситуации с COVID-19.