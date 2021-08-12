МВД запретило экс-послу Азербайджана в Белоруссии Вагабзаде въезд в Россию
МВД России запретило въезд на территорию страны гражданину Азербайджана Исфандияру Вагабзаде и гражданину Казахстана Кусту Ахметову из-за оскорблений в адрес граждан России или русского языка, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее экс-посол Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Вагабзаде допустил резкие высказывания в адрес русских и конкретно лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщало агентство ТАСС. В свою очередь, Куат Ахметов, по данным «РИА Новости», является организатором «языковых патрулей», которые проверяли этикетки в магазинах на наличие казахского языка.
«Сегодня в соответствии с подпунктом 1 части первой статьи 27 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию сроком на 50 лет гражданину Республики Казахстан Куату Ахметову и гражданину Азербайджанской Республики Исфандияру Вагабзаде, которые допустили публичные высказывания в сети интернет, разжигающие межнациональную рознь», — говорится в сообщении МВД России.
Как отметили в ведомстве, иностранные граждане, которые призывают к деструктивным действиям в отношении России, ее жителей и соотечественников, проживающих за рубежом, не будут допускаться на территорию страны, так как их нахождение в России может угрожать общественному порядку и безопасности.