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МВД запретило экс-послу Азербайджана в Белоруссии Вагабзаде въезд в Россию

Ведомости

МВД России запретило въезд на территорию страны гражданину Азербайджана Исфандияру Вагабзаде и гражданину Казахстана Кусту Ахметову из-за оскорблений в адрес граждан России или русского языка, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее экс-посол Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Вагабзаде допустил резкие высказывания в адрес русских и конкретно лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщало агентство ТАСС. В свою очередь, Куат Ахметов, по данным «РИА Новости», является организатором «языковых патрулей», которые проверяли этикетки в магазинах на наличие казахского языка.

«Сегодня в соответствии с подпунктом 1 части первой статьи 27 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию сроком на 50 лет гражданину Республики Казахстан Куату Ахметову и гражданину Азербайджанской Республики Исфандияру Вагабзаде, которые допустили публичные высказывания в сети интернет, разжигающие межнациональную рознь», — говорится в сообщении МВД России.

Как отметили в ведомстве, иностранные граждане, которые призывают к деструктивным действиям в отношении России, ее жителей и соотечественников, проживающих за рубежом, не будут допускаться на территорию страны, так как их нахождение в России может угрожать общественному порядку и безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных