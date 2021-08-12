МВД запретило экс-послу Азербайджана в Белоруссии Вагабзаде въезд в Россию

Как отметили в ведомстве, иностранные граждане, которые призывают к деструктивным действиям в отношении России, ее жителей и соотечественников, проживающих за рубежом, не будут допускаться на территорию страны, так как их нахождение в России может угрожать общественному порядку и безопасности.