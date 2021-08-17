Европарламент заявил о попытках России «заполнить вакуум» в Афганистане
Депутаты Европейского парламента (ЕП) выступили с заявлением, в котором выразили озабоченность ситуацией в Афганистане. Они опасаются, что теперь Россия и Китай заполнят «политический вакуум» в этой стране. Об этом говорится в их заявлении, которое было размещено на сайте парламента.
«ЕС необходимо разработать новую стратегию для Афганистана и региона <...>, учитывая, что Россия и Китай быстро попытаются заполнить политический вакуум. В частности, следует призвать Пакистан, Иран и Индию сыграть конструктивную роль в Афганистане», — говорится в сообщении. Его подписали глава комитета по международным отношениям Дэвид МакАлистер, глава комитета по развитию Томас Тобэ и глава делегации по отношениям с Афганистаном Петрас Ауштревичус.
Депутаты призвали ЕС вместе с другими партнерами срочно заняться гуманитарным кризисом в регионе. Они заявили, что необходимо способствовать безопасному отъезду иностранцев из Афганистана, а также тех граждан страны, которые хотят покинуть ее. В Европарламенте призвали всех, кто наделен властью в Афганистане, воздерживаться от насилия, уважать основные права человека и гуманитарное право, а также достижения последних 20 лет в области прав женщин.
15 августа боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны.
После захвата талибами всех границ многие граждане Афганистана попытались покинуть страну через аэропорт. Туда устремились тысячи беженцев, опасающихся за свою судьбу и судьбу своих семей и близких при талибах. В давке и инциденте с падением людей с шасси самолета ВВС США при взлете погибли несколько человек, солдаты американской армии открывали стрельбу, чтобы сдержать беженцев.
Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме. МИД России заявил, что дипломатам удалось установить рабочие контакты с представителями новых властей Афганистана.