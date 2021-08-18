Вернувшихся из-за границы москвичей оштрафовали на 20 млн рублей за отсутствие ПЦР-тестов
Жителей Москвы, вернувшихся с 1 августа из-за рубежа и не прошедших тестирование на COVID-19, оштрафовали более чем на 20 млн руб., сообщает столичное управление Роспотребнадзора.
«Решения по ч.2 и ч.3 статьи 6.3 КоАП РФ принимает суд, в связи с этим протоколы об административных правонарушениях в отношении 3725 граждан направлены в районные суды. По результатам рассмотренных судами дел, 1597 гражданам присуждены штрафы на сумму 20 млн 290 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что за период с 1 августа Роспотребнадзор направил почти 8 тыс. уведомлений для составления протоколов об административном правонарушении. Их получили граждане, которые вернулись из-за рубежа и не передали результаты тестирования на COVID-19 на Единый портал госуслуг (ЕПГУ). При этом уже составлено 4763 протокола по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.
По этой статье предусматривается административная ответственность в виде штрафа в размере до 40 тыс. руб. «Если же эти действия (бездействия) повлекут причинение вреда здоровью других людей, то такое правонарушение квалифицируется по ч.3 ст. 6.3 КоАП РФ, и размер штрафа в этом случае предусмотрен от 150 тыс. до 300 тыс. руб.», — подчеркнули в ведомстве.