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Вернувшихся из-за границы москвичей оштрафовали на 20 млн рублей за отсутствие ПЦР-тестов

Ведомости

Жителей Москвы, вернувшихся с 1 августа из-за рубежа и не прошедших тестирование на COVID-19, оштрафовали более чем на 20 млн руб., сообщает столичное управление Роспотребнадзора.

«Решения по ч.2 и ч.3 статьи 6.3 КоАП РФ принимает суд, в связи с этим протоколы об административных правонарушениях в отношении 3725 граждан направлены в районные суды. По результатам рассмотренных судами дел, 1597 гражданам присуждены штрафы на сумму 20 млн 290 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что за период с 1 августа Роспотребнадзор направил почти 8 тыс. уведомлений для составления протоколов об административном правонарушении. Их получили граждане, которые вернулись из-за рубежа и не передали результаты тестирования на COVID-19 на Единый портал госуслуг (ЕПГУ). При этом уже составлено 4763 протокола по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

По этой статье предусматривается административная ответственность в виде штрафа в размере до 40 тыс. руб. «Если же эти действия (бездействия) повлекут причинение вреда здоровью других людей, то такое правонарушение квалифицируется по ч.3 ст. 6.3 КоАП РФ, и размер штрафа в этом случае предусмотрен от 150 тыс. до 300 тыс. руб.», — подчеркнули в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных