Вернувшихся из-за границы москвичей оштрафовали на 20 млн рублей за отсутствие ПЦР-тестов

В ведомстве уточнили, что за период с 1 августа Роспотребнадзор направил почти 8 тыс. уведомлений для составления протоколов об административном правонарушении. Их получили граждане, которые вернулись из-за рубежа и не передали результаты тестирования на COVID-19 на Единый портал госуслуг (ЕПГУ). При этом уже составлено 4763 протокола по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.