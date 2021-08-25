Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Российская спортсменка завоевала первое золото на Паралимпийских играх в Токио

Ведомости

Российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала первое золото для сборной России на Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщает Паралимпийский комитет России (ПКР).

Шабалина победила на дистанции 100 м баттерфляем и поставила мировой рекорд — 1 минута 3,59 секунды. Cпортсменка родилась в 1995 г. в Челябинске. За свою спортивную карьеру она уже завоевала несколько золотых медалей на паралимпийских чемпионатах мира по плаванию в Лондоне в 2019 г. и в Глазго в 2015 г., а также на паралимпийском чемпионате Европы по плаванию в Эйндхофене в 2014 г.

Кроме того, сегодня пловец Владимир Даниленко принес сборной России первую медаль на Паралимпиаде Россиянин стал третьим на дистанции 100 м на спине и получил бронзу. Таким образом, команда ПКР в общем медальном зачете находится на пятом месте с двумя медалями. На первом месте — паралимпийская сборная Австралии (4 золота, 1 серебро и 3 бронзы). В тройке — Китай (2 золота, 1 серебро и 2 бронзы), а также Великобритания (1 золото, 3 серебра и 1 бронза). Четвертое место заняла команда Бразилии (1 золото и 1 серебро).

Паралимпийские игры в Токио открылись накануне, 24 августа, и продлятся по 5 сентября. До этого в японской столице завершилась летняя Олимпиада. Российские спортсмены, которые выступали из-за санкций в связи с допинговым скандалом не под национальным флагом, а как сборная Олимпийского комитета России, завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Это рекорд со времен афинской Олимпиады 2004 г. Олимпийские игры в Токио должны были состояться в 2020 г., однако их перенесли на год из-за пандемии коронавируса.

Ранее по теме: Российские спортсмены взяли на Олимпиаде рекордное число медалей со времен Афин

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных