Российская спортсменка завоевала первое золото на Паралимпийских играх в Токио
Российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала первое золото для сборной России на Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщает Паралимпийский комитет России (ПКР).
Шабалина победила на дистанции 100 м баттерфляем и поставила мировой рекорд — 1 минута 3,59 секунды. Cпортсменка родилась в 1995 г. в Челябинске. За свою спортивную карьеру она уже завоевала несколько золотых медалей на паралимпийских чемпионатах мира по плаванию в Лондоне в 2019 г. и в Глазго в 2015 г., а также на паралимпийском чемпионате Европы по плаванию в Эйндхофене в 2014 г.
Кроме того, сегодня пловец Владимир Даниленко принес сборной России первую медаль на Паралимпиаде Россиянин стал третьим на дистанции 100 м на спине и получил бронзу. Таким образом, команда ПКР в общем медальном зачете находится на пятом месте с двумя медалями. На первом месте — паралимпийская сборная Австралии (4 золота, 1 серебро и 3 бронзы). В тройке — Китай (2 золота, 1 серебро и 2 бронзы), а также Великобритания (1 золото, 3 серебра и 1 бронза). Четвертое место заняла команда Бразилии (1 золото и 1 серебро).
Паралимпийские игры в Токио открылись накануне, 24 августа, и продлятся по 5 сентября. До этого в японской столице завершилась летняя Олимпиада. Российские спортсмены, которые выступали из-за санкций в связи с допинговым скандалом не под национальным флагом, а как сборная Олимпийского комитета России, завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Это рекорд со времен афинской Олимпиады 2004 г. Олимпийские игры в Токио должны были состояться в 2020 г., однако их перенесли на год из-за пандемии коронавируса.