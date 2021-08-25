Российская спортсменка завоевала первое золото на Паралимпийских играх в Токио

Шабалина победила на дистанции 100 м баттерфляем и поставила мировой рекорд — 1 минута 3,59 секунды. Cпортсменка родилась в 1995 г. в Челябинске. За свою спортивную карьеру она уже завоевала несколько золотых медалей на паралимпийских чемпионатах мира по плаванию в Лондоне в 2019 г. и в Глазго в 2015 г., а также на паралимпийском чемпионате Европы по плаванию в Эйндхофене в 2014 г.