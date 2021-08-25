Министр обороны США приказал начать вакцинацию военных

23 августа Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) окончательно одобрило вакцину компаний Pfizer и BioNTech для лиц старше 16 лет. FDA отметило, что препарат будет доступен для лиц в возрасте от 12 до 15 лет при чрезвычайных обстоятельствах. В декабре прошлого года данная вакцина получила сертификацию регулятора по ускоренной процедуре для применения в чрезвычайных обстоятельствах.