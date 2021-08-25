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Министр обороны США приказал начать вакцинацию военных

Ведомости

Министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ о начале обязательной вакцинации военнослужащих против коронавируса. Распоряжение опубликовано на сайте Пентагона.

«После тщательных консультаций с медицинскими экспертами и военным руководством и при поддержке президента я определил, что обязательная вакцинация против коронавирусной болезни 2019 г. (COVID-19) необходима для защиты [вооруженных] сил и американского народа», — говорится в распоряжении Остина.

Согласно документу вакцинации подлежат все военнослужащие, находящиеся в подчинении Пентагона, на действительной военной службе или в резерве, в том числе сотрудники Национальной гвардии США.

Ранее президент США Джо Байден призвал руководителей американских организаций ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для своих сотрудников.

23 августа Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) окончательно одобрило вакцину компаний Pfizer и BioNTech для лиц старше 16 лет. FDA отметило, что препарат будет доступен для лиц в возрасте от 12 до 15 лет при чрезвычайных обстоятельствах. В декабре прошлого года данная вакцина получила сертификацию регулятора по ускоренной процедуре для применения в чрезвычайных обстоятельствах.

Ранее по теме: Байден призвал компании ввести обязательную вакцинацию сотрудников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных