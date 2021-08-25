Министр обороны США приказал начать вакцинацию военных
Министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ о начале обязательной вакцинации военнослужащих против коронавируса. Распоряжение опубликовано на сайте Пентагона.
«После тщательных консультаций с медицинскими экспертами и военным руководством и при поддержке президента я определил, что обязательная вакцинация против коронавирусной болезни 2019 г. (COVID-19) необходима для защиты [вооруженных] сил и американского народа», — говорится в распоряжении Остина.
Согласно документу вакцинации подлежат все военнослужащие, находящиеся в подчинении Пентагона, на действительной военной службе или в резерве, в том числе сотрудники Национальной гвардии США.
Ранее президент США Джо Байден призвал руководителей американских организаций ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для своих сотрудников.
23 августа Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) окончательно одобрило вакцину компаний Pfizer и BioNTech для лиц старше 16 лет. FDA отметило, что препарат будет доступен для лиц в возрасте от 12 до 15 лет при чрезвычайных обстоятельствах. В декабре прошлого года данная вакцина получила сертификацию регулятора по ускоренной процедуре для применения в чрезвычайных обстоятельствах.