Хуснуллин оценил срок принятия новой программы расселения аварийного жилья
До конца года планируется сформировать законодательную базу для принятия закона о новой программе расселения аварийного жилья, признанного таковым после 2017 г., заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Мы планируем внести законопроект на первое рабочее заседание Госдумы. До конца года мы бы хотели уже законодательно получить базу для дальнейшей работы», — цитирует ТАСС Хуснуллина. По его словам, он уже обсуждал со спикером Госдумы Вячеславом Володиным законодательные инициативы об условиях программы. Он также отметил, что действующая программа реализуется ускоренными темпами.
Президент России Владимир Путин на XX съезде «Единой России» предложил выделить 45 млрд руб. на новую программу по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 г. Действующая программа предусмотрена нацпроектом «Жилье и городская среда», который направлен на расселение аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г. Программа рассчитана до конца 2024 г. и предусматривает расселение 530 900 человек из 9,54 млн кв. м непригодного для проживания жилья.