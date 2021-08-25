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Хуснуллин оценил срок принятия новой программы расселения аварийного жилья

Ведомости

До конца года планируется сформировать законодательную базу для принятия закона о новой программе расселения аварийного жилья, признанного таковым после 2017 г., заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мы планируем внести законопроект на первое рабочее заседание Госдумы. До конца года мы бы хотели уже законодательно получить базу для дальнейшей работы», — цитирует ТАСС Хуснуллина. По его словам, он уже обсуждал со спикером Госдумы Вячеславом Володиным законодательные инициативы об условиях программы. Он также отметил, что действующая программа реализуется ускоренными темпами.

Президент России Владимир Путин на XX съезде «Единой России» предложил выделить 45 млрд руб. на новую программу по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 г. Действующая программа предусмотрена нацпроектом «Жилье и городская среда», который направлен на расселение аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г. Программа рассчитана до конца 2024 г. и предусматривает расселение 530 900 человек из 9,54 млн кв. м непригодного для проживания жилья.

Ранее по теме: Путин предложил выделить 45 млрд рублей на расселение из аварийного жилья

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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