Хуснуллин оценил срок принятия новой программы расселения аварийного жилья

Президент России Владимир Путин на XX съезде «Единой России» предложил выделить 45 млрд руб. на новую программу по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 г. Действующая программа предусмотрена нацпроектом «Жилье и городская среда», который направлен на расселение аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г. Программа рассчитана до конца 2024 г. и предусматривает расселение 530 900 человек из 9,54 млн кв. м непригодного для проживания жилья.