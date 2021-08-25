Умер заслуженный артист России Лаврентий Сорокин
Заслуженный артист России, актер Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» Лаврентий Сорокин умер на 61-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает пресс-служба театра.
«На 61-м году жизни, после продолжительной болезни скончался заслуженный артист России Лаврентий Анатольевич Сорокин. Коллектив Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким Лаврентия Анатольевича. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.
Лаврентий Сорокин родился 3 ноября 1960 г. В 1986 г. окончил Новосибирское театральное училище, после чего служил в Оренбургском областном драматическом театре имени М. Горького и Норильском Заполярном театре драмы имени В. Маяковского.
В 2006 г. Сорокин был приглашен в труппу Новосибирского государственного академического театра «Красный факел», а в 2010 г. пришел в Новосибирский академический молодежный театр «Глобус».