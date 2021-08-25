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Умер заслуженный артист России Лаврентий Сорокин

Ведомости

Заслуженный артист России, актер Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» Лаврентий Сорокин умер на 61-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает пресс-служба театра.

«На 61-м году жизни, после продолжительной болезни скончался заслуженный артист России Лаврентий Анатольевич Сорокин. Коллектив Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким Лаврентия Анатольевича. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Лаврентий Сорокин родился 3 ноября 1960 г. В 1986 г. окончил Новосибирское театральное училище, после чего служил в Оренбургском областном драматическом театре имени М. Горького и Норильском Заполярном театре драмы имени В. Маяковского.

В 2006 г. Сорокин был приглашен в труппу Новосибирского государственного академического театра «Красный факел», а в 2010 г. пришел в Новосибирский академический молодежный театр «Глобус».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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