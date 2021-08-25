Губернатор Нью-Йорка признала занижение числа умерших от COVID-19 на 12 000 человек

«Есть предполагаемые и подтвержденные смертельные случаи. Люди должны знать и то, и другое. Кроме того, по состоянию на вчерашний день, мы используем данные CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США. — Ред.), поэтому у нас нет возможности скрывать эти сведения, и я не хочу скрывать их. Общественность заслуживает четкого и честного представления о том, что происходит. И — хорошо это или плохо — ей нужно знать правду», — сказала Хокул во время выступления на радио NPR.