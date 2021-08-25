Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Губернатор Нью-Йорка признала занижение числа умерших от COVID-19 на 12 000 человек

Ведомости

Вступившая накануне в должность губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул внесла в статистику умерших от коронавируса в регионе дополнительно 12 000 человек, сообщает Bloomberg. Таким образом, сейчас перечень насчитывает 55 400 жителей против 43 400, о которых доложил прежний губернатор Эндрю Куомо в понедельник — его последний рабочий день.

«Есть предполагаемые и подтвержденные смертельные случаи. Люди должны знать и то, и другое. Кроме того, по состоянию на вчерашний день, мы используем данные CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США. — Ред.), поэтому у нас нет возможности скрывать эти сведения, и я не хочу скрывать их. Общественность заслуживает четкого и честного представления о том, что происходит. И — хорошо это или плохо — ей нужно знать правду», — сказала Хокул во время выступления на радио NPR.

В июле Associated Press сообщило о большом несоответствии между данными по летальным исходам от COVID-19 в Нью-Йорке у CDC и администрации Куомо. Дело в том, что в статистику властей были включены только лабораторно подтвержденные случаи смертей от коронавируса, зарегистрированные через государственную систему, собирающую сведения из больниц, домов престарелых и учреждений по уходу за взрослыми. Таким образом, в перечень не вошли люди, скончавшиеся дома, в хосписах, тюрьмах или домах для людей с ограниченными возможностями. Также в статистику не попали вероятно умершие от COVID-19, но не получившие положительные тесты на коронавирус.

Критики Куомо давно обвиняли его в том, что он манипулирует данными, чтобы улучшить свой имидж лидера по борьбе с пандемией, уточняет Bloomberg. В итоге федеральные прокуроры начали расследование того, как администрация губернатора обрабатывает информацию о смертях пациентов домов престарелых. 

Еще в феврале издание Politico сообщило, что представители Республиканской партии США потребовали увольнения Куомо из-за подозрений в воспрепятствовании разглашению информации о смертях из-за коронавируса в домах престарелых. Сам Куомо был вынужден покинуть должность губернатора Нью-Йорка на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.

По данным Университета Джонса Хопкинса, США лидируют среди всех стран мира по количеству граждан с выявленным за время пандемии коронавирусом: таковых там более 38 млн, свидетельствует статистика на 25 августа. Умерли от COVID-19 630,9 тыс. жителей страны.

Ранее по теме: Губернатора Нью-Йорка заподозрили в сокрытии данных о смертях от коронавируса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных