Губернатор Нью-Йорка признала занижение числа умерших от COVID-19 на 12 000 человек
Вступившая накануне в должность губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул внесла в статистику умерших от коронавируса в регионе дополнительно 12 000 человек, сообщает Bloomberg. Таким образом, сейчас перечень насчитывает 55 400 жителей против 43 400, о которых доложил прежний губернатор Эндрю Куомо в понедельник — его последний рабочий день.
«Есть предполагаемые и подтвержденные смертельные случаи. Люди должны знать и то, и другое. Кроме того, по состоянию на вчерашний день, мы используем данные CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США. — Ред.), поэтому у нас нет возможности скрывать эти сведения, и я не хочу скрывать их. Общественность заслуживает четкого и честного представления о том, что происходит. И — хорошо это или плохо — ей нужно знать правду», — сказала Хокул во время выступления на радио NPR.
В июле Associated Press сообщило о большом несоответствии между данными по летальным исходам от COVID-19 в Нью-Йорке у CDC и администрации Куомо. Дело в том, что в статистику властей были включены только лабораторно подтвержденные случаи смертей от коронавируса, зарегистрированные через государственную систему, собирающую сведения из больниц, домов престарелых и учреждений по уходу за взрослыми. Таким образом, в перечень не вошли люди, скончавшиеся дома, в хосписах, тюрьмах или домах для людей с ограниченными возможностями. Также в статистику не попали вероятно умершие от COVID-19, но не получившие положительные тесты на коронавирус.
Критики Куомо давно обвиняли его в том, что он манипулирует данными, чтобы улучшить свой имидж лидера по борьбе с пандемией, уточняет Bloomberg. В итоге федеральные прокуроры начали расследование того, как администрация губернатора обрабатывает информацию о смертях пациентов домов престарелых.
Еще в феврале издание Politico сообщило, что представители Республиканской партии США потребовали увольнения Куомо из-за подозрений в воспрепятствовании разглашению информации о смертях из-за коронавируса в домах престарелых. Сам Куомо был вынужден покинуть должность губернатора Нью-Йорка на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.
По данным Университета Джонса Хопкинса, США лидируют среди всех стран мира по количеству граждан с выявленным за время пандемии коронавирусом: таковых там более 38 млн, свидетельствует статистика на 25 августа. Умерли от COVID-19 630,9 тыс. жителей страны.