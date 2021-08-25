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Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени дал признательные показания

Ведомости

Подозреваемый в убийстве 8-летней девочки в Тюмени дал признательные показания, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Мужчина дает признательные показания, но с ним продолжают работать следователи», — сказал собеседник агентства.

Девочка пропала в тюменском районе Лесобаза почти месяц назад, 30 июня. Перед выходом она предупредила близких, что идет гулять по улице Судостроителей и скачивать игру через бесплатный Wi-Fi в соседнем доме. Домой она не вернулась. 20 августа тело ребенка нашли на берегу озера Оброчное.

25 августа сотрудники МВД России задержали подозреваемого в убийстве девочки 40-летнего уроженца Сургута, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее по теме: В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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