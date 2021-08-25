Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени дал признательные показания
Подозреваемый в убийстве 8-летней девочки в Тюмени дал признательные показания, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Мужчина дает признательные показания, но с ним продолжают работать следователи», — сказал собеседник агентства.
Девочка пропала в тюменском районе Лесобаза почти месяц назад, 30 июня. Перед выходом она предупредила близких, что идет гулять по улице Судостроителей и скачивать игру через бесплатный Wi-Fi в соседнем доме. Домой она не вернулась. 20 августа тело ребенка нашли на берегу озера Оброчное.
25 августа сотрудники МВД России задержали подозреваемого в убийстве девочки 40-летнего уроженца Сургута, сообщила пресс-служба ведомства.