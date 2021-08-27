Российский велогонщик Асташов побил второй мировой рекорд на Паралимпиаде
Российский велогонщик Михаил Асташов занял четвертое место в индивидуальной гонке с раздельным стартом на дистанции 1000 метров среди спортсменов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, поставив мировой рекорд в категории C1, передает ТАСС.
Асташов показал результат 1 минута 5,843 сек., установив по ходу гонки мировой рекорд в категории C1. Это категория спортсменов с ограниченными возможностями верхних и нижних конечностей и наиболее тяжелыми неврологическими нарушениями.
Накануне спортсмен завоевал золото в гонке преследования на дистанции 3000 м, до этого побив мировой рекорд в квалификации. Однако завоевать вторую медаль Паралимпиады Асташову не удалось. Он занял четвертое место, а его рекорд был побит завоевавшим золото китайцем Ли Чжанъюем (1.03,877).
Второе место занял француз Александр Лют с результатом — 1.05,031. Он обновил мировой рекорд в категории C2 — категория спортсменов с поражениями верхних или нижних конечностей и неврологической дисфункцией средней и тяжелой степени. На третьем месте — британец Жако ван Гасс с результатом — 1.05,569. Он установил рекорд мира в категории C3 — среди спортсменов с ограниченными возможностями верхних и нижних конечностей и умеренной неврологической дисфункцией. Еще один россиянин, выступающий в категории C2, Арслан Гилмутдинов, занял 13-е место (1.11,119).
В феврале 2020 г. Асташов работал в сервисе доставки еды «Яндекс.Еда» в Екатеринбурге. Доставку он осуществлял, передвигаясь на протезах. Асташову 32 года, он является серебряным и бронзовым призером чемпионата мира, а также победителем Кубков мира и чемпионатов России.