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Российский велогонщик Асташов побил второй мировой рекорд на Паралимпиаде

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Российский велогонщик Михаил Асташов занял четвертое место в индивидуальной гонке с раздельным стартом на дистанции 1000 метров среди спортсменов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, поставив мировой рекорд в категории C1, передает ТАСС.

Асташов показал результат 1 минута 5,843 сек., установив по ходу гонки мировой рекорд в категории C1. Это категория спортсменов с ограниченными возможностями верхних и нижних конечностей и наиболее тяжелыми неврологическими нарушениями.

Накануне спортсмен завоевал золото в гонке преследования на дистанции 3000 м, до этого побив мировой рекорд в квалификации. Однако завоевать вторую медаль Паралимпиады Асташову не удалось. Он занял четвертое место, а его рекорд был побит завоевавшим золото китайцем Ли Чжанъюем (1.03,877).

Второе место занял француз Александр Лют с результатом — 1.05,031. Он обновил мировой рекорд в категории C2 — категория спортсменов с поражениями верхних или нижних конечностей и неврологической дисфункцией средней и тяжелой степени. На третьем месте — британец Жако ван Гасс с результатом — 1.05,569. Он установил рекорд мира в категории C3 — среди спортсменов с ограниченными возможностями верхних и нижних конечностей и умеренной неврологической дисфункцией. Еще один россиянин, выступающий в категории C2, Арслан Гилмутдинов, занял 13-е место (1.11,119).

В феврале 2020 г. Асташов работал в сервисе доставки еды «Яндекс.Еда» в Екатеринбурге. Доставку он осуществлял, передвигаясь на протезах. Асташову 32 года, он является серебряным и бронзовым призером чемпионата мира, а также победителем Кубков мира и чемпионатов России.

Ранее по теме: Россиянин Михаил Асташов завоевал золото Паралимпиады по велоспорту

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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