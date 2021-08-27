Российский велогонщик Асташов побил второй мировой рекорд на Паралимпиаде

Второе место занял француз Александр Лют с результатом — 1.05,031. Он обновил мировой рекорд в категории C2 — категория спортсменов с поражениями верхних или нижних конечностей и неврологической дисфункцией средней и тяжелой степени. На третьем месте — британец Жако ван Гасс с результатом — 1.05,569. Он установил рекорд мира в категории C3 — среди спортсменов с ограниченными возможностями верхних и нижних конечностей и умеренной неврологической дисфункцией. Еще один россиянин, выступающий в категории C2, Арслан Гилмутдинов, занял 13-е место (1.11,119).