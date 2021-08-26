Россиянин Михаил Асташов завоевал золото Паралимпиады по велоспорту
Россиянин Михаил Асташов завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио по велоспорту на дистанции 3000 метров. Об этом сообщает Паралимпийский комитет России (ПКР).
Асташов установил новый мировой и паралимпийский рекорд для такой дистанции — 3 минуты 35,954 секунды. Спортсмен уже является чемпионом России и победителем Кубка мира по паратриатлону. В феврале этого года Асташов сообщил в своем Instagram, что устроился на работу в «Яндекс.Еду» курьером в Екатеринбурге. Для работы он использовал протезы. По словам Асташова, он устроился курьером не от нехватки средств, а ради «нового опыта». Сейчас он в этом качестве не работает.
На сегодняшний день в общем медальном зачете команда ПКР переместилась с пятого на четвертое место. У российских паралимпийцев 9 медалей — 4 золота, 2 серебра и 3 бронзы. На первом месте находятся спортсмены из Китая (15 медалей — 6 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых). Второе место занимают австралийцы (12 — 6 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых). Тройку замыкает команда паралимпийцев Великобритании (14 медалей — 5 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовых).
Накануне российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала первое золото для сборной России на Паралимпийских играх в Токио на дистанции 100 м баттерфляем и поставила мировой рекорд — 1 минута 3,59 секунды. Еще две золотых медали российской паралимпийской сборной вчера принесли пловцы Роман Жданов (50 метров, брасс, также установил мировой рекорд) и Анастасия Гонтарь (50 метров, вольный стиль).
Паралимпийские игры в Токио открылись накануне, 24 августа, и продлятся по 5 сентября. До этого в японской столице завершилась летняя Олимпиада. Российские спортсмены, которые выступали из-за санкций в связи с допинговым скандалом не под национальным флагом, а как сборная Олимпийского комитета России, завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Это рекорд со времен афинской Олимпиады 2004 г. Олимпийские игры в Токио должны были состояться в 2020 г., однако их перенесли на год из-за пандемии коронавируса.