Россиянин Михаил Асташов завоевал золото Паралимпиады по велоспорту

Асташов установил новый мировой и паралимпийский рекорд для такой дистанции — 3 минуты 35,954 секунды. Спортсмен уже является чемпионом России и победителем Кубка мира по паратриатлону. В феврале этого года Асташов сообщил в своем Instagram, что устроился на работу в «Яндекс.Еду» курьером в Екатеринбурге. Для работы он использовал протезы. По словам Асташова, он устроился курьером не от нехватки средств, а ради «нового опыта». Сейчас он в этом качестве не работает.