В МВД назвали число ДТП по вине таксистов с начала года

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести скидку на транспортный налог для водителей с безопасной манерой вождения. В своем обращении законодатель отметил, что в 2020 г. в России погибли в ДТП более 16 000 человек, при этом количество выписанных штрафов за нарушение ПДД в прошлом году выросло на 15% по сравнению с 2019 г. и составило 167 млн.