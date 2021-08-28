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В МВД назвали число ДТП по вине таксистов с начала года

Ведомости

В России за январь-июль этого года зафиксировано около 1900 ДТП по вине водителей такси, в них погибли 69 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

«Сообщаем, что за январь-июль 2021 г. в России произошло 1900 ДТП по вине водителей легкового такси, ранены 2400 человек, погибли 69», – рассказали в полиции.

Чаще всего причинами аварий становились несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода, требований сигналов светофора, неправильный выбор дистанции и др.

С начала года также произошло свыше 450 аварий по вине водителей каршеринга, в них погибли 34 человека.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести скидку на транспортный налог для водителей с безопасной манерой вождения. В своем обращении законодатель отметил, что в 2020 г. в России погибли в ДТП более 16 000 человек, при этом количество выписанных штрафов за нарушение ПДД в прошлом году выросло на 15% по сравнению с 2019 г. и составило 167 млн.

Ранее МВД России предложило проработать меры, стимулирующие владельцев легковых автомобилей и мотоциклов к прохождению технического осмотра (ТО) транспортных средств, которое планируют сделать добровольным. 2 июля президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым владельцы легковых автомобилей больше не обязаны проходить ТО для получения полиса ОСАГО. 

Ранее по теме: В МВД назвали число погибших в ДТП с электросамокатами в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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