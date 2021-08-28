В МВД назвали число ДТП по вине таксистов с начала года
В России за январь-июль этого года зафиксировано около 1900 ДТП по вине водителей такси, в них погибли 69 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
«Сообщаем, что за январь-июль 2021 г. в России произошло 1900 ДТП по вине водителей легкового такси, ранены 2400 человек, погибли 69», – рассказали в полиции.
Чаще всего причинами аварий становились несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода, требований сигналов светофора, неправильный выбор дистанции и др.
С начала года также произошло свыше 450 аварий по вине водителей каршеринга, в них погибли 34 человека.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести скидку на транспортный налог для водителей с безопасной манерой вождения. В своем обращении законодатель отметил, что в 2020 г. в России погибли в ДТП более 16 000 человек, при этом количество выписанных штрафов за нарушение ПДД в прошлом году выросло на 15% по сравнению с 2019 г. и составило 167 млн.
Ранее МВД России предложило проработать меры, стимулирующие владельцев легковых автомобилей и мотоциклов к прохождению технического осмотра (ТО) транспортных средств, которое планируют сделать добровольным. 2 июля президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым владельцы легковых автомобилей больше не обязаны проходить ТО для получения полиса ОСАГО.