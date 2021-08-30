Россия и Британия обсуждают взаимное признание сертификатов вакцинации от COVID-19
Россия и Великобритания ведут обсуждение взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева.
«Это тема обсуждается», — сказал Беляев. Помимо этого, Россия направила заявку на признание в Британии вакцины от коронавируса «Спутник V», добавил он.
Ранее в официальном аккаунте вакцины в Twitter сообщили, что Еврокомиссия признала сертификаты о вакцинации Сан-Марино, в котором используется «Спутник V». Представитель ЕК заявил ТАСС, что признание ковид-сертификатов республики не означает одобрения в ЕС «Спутника V». По его данным, каждая страна Евросоюза должна самостоятельно решить, признавать ли на своей территории сертификаты о вакцинации тех, кто привит российским «Спутником V».
Первой страной ЕС, принявшей решение не ждать постановления европейского регулятора и одобрившей использование «Спутника V» на национальном уровне, стала Венгрия, затем это сделала Словакия. В середине июля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) допускал, что российскую вакцину могут зарегистрировать в Евросоюзе осенью.