Актер сериалов «Кухня» и «Воронины» Артур Диланян умер на сцене театра

Артуру Диланяну было 59 лет. Он окончил ГИТИС, ВГИК. Работал в Московском Армянском театре почти 20 лет. Известен зрителям ролями в фильмах «Дважды два», «Последний из Магикян», а также сериалах «Кухня», «Воронины».