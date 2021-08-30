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Актер сериалов «Кухня» и «Воронины» Артур Диланян умер на сцене театра

Ведомости

Актер театра и кино Артур Диланян, снявшийся в сериалах «Кухня» и «Воронины», умер в возрасте 59 лет на сцене во время спектакля, сообщили в Московском Армянском театре.

«Вчера во время спектакля, на сцене, скончался наш друг, коллега, наш родной человек Артур Диланян», — говорится в сообщении на странице театра «Вконтакте». Причиной смерти названа остановка сердца.

Как рассказала ТАСС заместитель художественного руководителя театра Нелли Шахбазова, смерть наступила на 22-й минуте спектакля «Кубик Рубика, или геометрия любви» в Доме культуры ВДНХ. Она подчеркнула, что актер «ни на что не жаловался, пел, шутил».

Артуру Диланяну было 59 лет. Он окончил ГИТИС, ВГИК. Работал в Московском Армянском театре почти 20 лет. Известен зрителям ролями в фильмах «Дважды два», «Последний из Магикян», а также сериалах «Кухня», «Воронины».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных