Актер сериалов «Кухня» и «Воронины» Артур Диланян умер на сцене театра
Актер театра и кино Артур Диланян, снявшийся в сериалах «Кухня» и «Воронины», умер в возрасте 59 лет на сцене во время спектакля, сообщили в Московском Армянском театре.
«Вчера во время спектакля, на сцене, скончался наш друг, коллега, наш родной человек Артур Диланян», — говорится в сообщении на странице театра «Вконтакте». Причиной смерти названа остановка сердца.
Как рассказала ТАСС заместитель художественного руководителя театра Нелли Шахбазова, смерть наступила на 22-й минуте спектакля «Кубик Рубика, или геометрия любви» в Доме культуры ВДНХ. Она подчеркнула, что актер «ни на что не жаловался, пел, шутил».
Артуру Диланяну было 59 лет. Он окончил ГИТИС, ВГИК. Работал в Московском Армянском театре почти 20 лет. Известен зрителям ролями в фильмах «Дважды два», «Последний из Магикян», а также сериалах «Кухня», «Воронины».